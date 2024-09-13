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Posted 13 сентября, 07:18

Published 13 сентября, 07:18

Modified 13 сентября, 07:32

Updated 13 сентября, 07:32

Уже на следующей неделе в Омске начнут включать отопление

Омичам рассказали про готовность домов и школ к отопительному сезону

13 сентября 2024, 07:18
Фото: 1MI

Уже на следующей неделе в Омске начнут включать отопление

У региона хорошие показатели по уровню подготовки к новому отопительному сезону.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, Омск на полную силу готовится к зиме: 5730 из 5770 многоквартирных домов уже готовы к отопительному сезону.

К 15 сентября должны быть готовы все учреждения социальной сферы и жилые дома. Из 425 объектов соцсферы к зиме готовы 424 здания, сообщил он в своем телеграм-канале.

Омские теплоснабжающие и теплосетевые организации готовятся к отопительному сезону. Завершаются ремонтные работы на 64 теплоисточниках и 1380 километрах тепловых сетей.

За лето проведен объемный комплекс работ по обновлению инфраструктуры: заменено 16 километров теплосетей, отремонтировано 1915 километров водопроводных сетей и 1326 километров канализационных сетей.

В прошлом году отопительный сезон в Омске стартовал 26 сентября. В этом году, как и положено, все будет зависеть от капризов погоды. Однако, чтобы обеспечить комфортные условия для самых уязвимых групп населения, в Омске решили не ждать слишком долго и уже на следующей неделе запустить тепло в детских садах, школах и больницах.

Ранее Город55 писал, что для того, чтобы запустить тепло в квартиры омичей, необходимо, чтобы средняя температура воздуха в сутки держалась ниже +8 градусов. Также в Омске ожидается новая магнитная буря.

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#Кристина Антоносян#Погода#Омск#Теплоснабжение#Отопительный сезон#Мэр#Водопровод#Школы#Дома
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