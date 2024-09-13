Омичам рассказали про готовность домов и школ к отопительному сезону

В прошлом году отопительный сезон в Омске стартовал 26 сентября. В этом году, как и положено, все будет зависеть от капризов погоды. Однако, чтобы обеспечить комфортные условия для самых уязвимых групп населения, в Омске решили не ждать слишком долго и уже на следующей неделе запустить тепло в детских садах, школах и больницах.