Омичам рассказали про готовность домов и школ к отопительному сезону

Posted 13 сентября, 07:18
Published 13 сентября, 07:18
Modified 13 сентября, 07:32
Updated 13 сентября, 07:32
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, Омск на полную силу готовится к зиме: 5730 из 5770 многоквартирных домов уже готовы к отопительному сезону.
К 15 сентября должны быть готовы все учреждения социальной сферы и жилые дома. Из 425 объектов соцсферы к зиме готовы 424 здания, сообщил он в своем телеграм-канале.
Омские теплоснабжающие и теплосетевые организации готовятся к отопительному сезону. Завершаются ремонтные работы на 64 теплоисточниках и 1380 километрах тепловых сетей.
За лето проведен объемный комплекс работ по обновлению инфраструктуры: заменено 16 километров теплосетей, отремонтировано 1915 километров водопроводных сетей и 1326 километров канализационных сетей.
В прошлом году отопительный сезон в Омске стартовал 26 сентября. В этом году, как и положено, все будет зависеть от капризов погоды. Однако, чтобы обеспечить комфортные условия для самых уязвимых групп населения, в Омске решили не ждать слишком долго и уже на следующей неделе запустить тепло в детских садах, школах и больницах.
Ранее Город55 писал, что для того, чтобы запустить тепло в квартиры омичей, необходимо, чтобы средняя температура воздуха в сутки держалась ниже +8 градусов. Также в Омске ожидается новая магнитная буря.