Чемпионская аллея, экстренный ремонт и грустная статистика. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В минувшую субботу в Омске состоялось сразу два масштабных «спортивных» события: во-первых, аллея олимпийских чемпионов пополнилась сразу 6 новыми бюстами (теперь их 28), а во-вторых — в Филармонии была представлена программа «СимфоСПОРТ». Корреспонденту Города55 удалось побывать на каждом из этих мероприятий — все подробности можно отыскать по ссылке ниже:
Кроме введения в строй новых «объектов», крайне важно следить и за «старыми»: поэтому сегодня Омскводоканал анонсировал достаточно продолжительное отключение водоснабжения, которое затронуло сразу несколько десятков домов, социальные объекты и даже подачу воды в частный сектор. Всему виной — слишком сильная течь на магистральном трубопроводе, из-за которой переносить ремонт было нельзя.
Однако есть и грустные новости: оказывается, за последние 12 лет Омская область потеряла порядка 7 тыс медицинских работников — а это и врачи, и средний персонал, обеспечивающий лечение и уход для пациентов. Увы, это не единственный показатель, «просевший» за обозначенный период времени — в регионе уменьшилось и количество больниц.