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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Чемпионская аллея, экстренный ремонт и грустная статистика. Омск в воскресенье

Чемпионская аллея, экстренный ремонт и грустная статистика. Омск в воскресенье

8 сентября 2024, 14:05
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Новые лица на аллеи олимпийцев.

В минувшую субботу в Омске состоялось сразу два масштабных «спортивных» события: во-первых, аллея олимпийских чемпионов пополнилась сразу 6 новыми бюстами (теперь их 28), а во-вторых — в Филармонии была представлена программа «СимфоСПОРТ». Корреспонденту Города55 удалось побывать на каждом из этих мероприятий — все подробности можно отыскать по ссылке ниже:

Новые бюсты на аллее олимпийцев и Симфоспорт: для омичей устроили масштабный праздник
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Новость №2. Срочный ремонт и вынужденные неудобства.

Кроме введения в строй новых «объектов», крайне важно следить и за «старыми»: поэтому сегодня Омскводоканал анонсировал достаточно продолжительное отключение водоснабжения, которое затронуло сразу несколько десятков домов, социальные объекты и даже подачу воды в частный сектор. Всему виной — слишком сильная течь на магистральном трубопроводе, из-за которой переносить ремонт было нельзя.

Срочные работы. Омскводоканал начал экстренный ремонт трубопровода на 20-й Линии
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Новость №3. Отток врачей из Омска.

Однако есть и грустные новости: оказывается, за последние 12 лет Омская область потеряла порядка 7 тыс медицинских работников — а это и врачи, и средний персонал, обеспечивающий лечение и уход для пациентов. Увы, это не единственный показатель, «просевший» за обозначенный период времени — в регионе уменьшилось и количество больниц.

Лечить будет некому? За 12 лет Омская область потеряла практически 7 тысяч врачей
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#Илья Скобин#Спорт#Ремонт#Омск#Здравоохранение#Водоснабжение#Медицина#Врачи#Итоги дня#Филармония
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