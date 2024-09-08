Чемпионская аллея, экстренный ремонт и грустная статистика. Омск в воскресенье

Однако есть и грустные новости: оказывается, за последние 12 лет Омская область потеряла порядка 7 тыс медицинских работников — а это и врачи, и средний персонал, обеспечивающий лечение и уход для пациентов. Увы, это не единственный показатель, «просевший» за обозначенный период времени — в регионе уменьшилось и количество больниц.