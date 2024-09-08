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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

иллюстрация

Лечить будет некому? За 12 лет Омская область потеряла практически 7 тысяч врачей

8 сентября 2024, 06:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

За 12 лет в Омской области сократилось количество врачей, больниц и медперсонала

Кроме того, заметно уменьшилось и число больниц и койко-мест.

Омскстат обнародовал статистику показателей здравоохранения в Омской области с 2011 по 2023 год: согласно представленным данным, в регионе наблюдается тенденция уменьшения количества как медицинского персонала, так и лечебных учреждений.

Например, в 2011 году область располагала 92 больницами, способных обеспечить лечением и уходом более 19 тыс пациентов. До 2017 года количество учреждений неуклонно сокращалось: самый большой «разрыв» в статистике наблюдался в период с 2013 по 2014 год — тогда закрылось 12 больниц. Минимум доступных объектов медицинской помощи был зафиксирован в 2016 году — тогда прием велся только в 79 заведениях. Однако с тех пор количество больниц только росло: уже в 2023 году омичи могли обратиться за помощью в 84 медучреждения.

Примечательно, что подобные колебания статистики не сказались на количестве койко-мест: этот показатель стабильно сокращался на протяжении рассматриваемого периода: сейчас больницы могут принять порядка 15 тыс пациентов.

Кроме того, статистические данные показывают увеличение «мощности» лечебных учреждений — этот показатель аналитики Омскстата рассчитывали исходя из количества посещений в смену. Как показывают цифры, мощность объектов здравоохранения возросла: в 2023 году организации могли принять 50,9 тыс человек. Пик активности был зарегистрирован в 2021 году — тогда этот показатель составил 53,2 тыс посещений.

Планомерное снижение продемонстрировала и статистика численности медицинского персонала: если в 2011 году прием пациентов вело 11,6 тыс врачей, то по итогам минувшего, 2023 года, этот показатель «упал» до 9,5 тыс человек. Отметим, что преломить такую ситуацию удалось лишь однажды: в 2017 году численность персонала превысила значения прошлого года, вернувшись к значению в 10 тыс человек (против 9,8 тыс в 2016 году).

Примечательно, что на протяжении последних 12 лет сокращались и показатели среднего медперсонала: при численности в 25,8 тыс человек в 2011, в минувшем году было зарегистрировано только 20,9 тыс фельдшеров и медсестер.

Напомним, ранее аналитики территориального органа Федеральной службы статистики пришли к выводу, что в Омской области горожане имеют большую вероятность стать долгожителями, в отличие от сельчан, но при этом регион все равно страдает от высокой смертности.

Омскстат: горожане имеют больше шансов на долголетие, чем сельчане
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#Илья Скобин#Омская область#Здравоохранение#Статистика#Смертность#Врачи#Новости#Больницы
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