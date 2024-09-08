Лечить будет некому? За 12 лет Омская область потеряла практически 7 тысяч врачей

Например, в 2011 году область располагала 92 больницами, способных обеспечить лечением и уходом более 19 тыс пациентов. До 2017 года количество учреждений неуклонно сокращалось: самый большой «разрыв» в статистике наблюдался в период с 2013 по 2014 год — тогда закрылось 12 больниц. Минимум доступных объектов медицинской помощи был зафиксирован в 2016 году — тогда прием велся только в 79 заведениях. Однако с тех пор количество больниц только росло: уже в 2023 году омичи могли обратиться за помощью в 84 медучреждения.