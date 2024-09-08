Лечить будет некому? За 12 лет Омская область потеряла практически 7 тысяч врачей

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Омскстат обнародовал статистику показателей здравоохранения в Омской области с 2011 по 2023 год: согласно представленным данным, в регионе наблюдается тенденция уменьшения количества как медицинского персонала, так и лечебных учреждений.
Например, в 2011 году область располагала 92 больницами, способных обеспечить лечением и уходом более 19 тыс пациентов. До 2017 года количество учреждений неуклонно сокращалось: самый большой «разрыв» в статистике наблюдался в период с 2013 по 2014 год — тогда закрылось 12 больниц. Минимум доступных объектов медицинской помощи был зафиксирован в 2016 году — тогда прием велся только в 79 заведениях. Однако с тех пор количество больниц только росло: уже в 2023 году омичи могли обратиться за помощью в 84 медучреждения.
Примечательно, что подобные колебания статистики не сказались на количестве койко-мест: этот показатель стабильно сокращался на протяжении рассматриваемого периода: сейчас больницы могут принять порядка 15 тыс пациентов.
Кроме того, статистические данные показывают увеличение «мощности» лечебных учреждений — этот показатель аналитики Омскстата рассчитывали исходя из количества посещений в смену. Как показывают цифры, мощность объектов здравоохранения возросла: в 2023 году организации могли принять 50,9 тыс человек. Пик активности был зарегистрирован в 2021 году — тогда этот показатель составил 53,2 тыс посещений.
Планомерное снижение продемонстрировала и статистика численности медицинского персонала: если в 2011 году прием пациентов вело 11,6 тыс врачей, то по итогам минувшего, 2023 года, этот показатель «упал» до 9,5 тыс человек. Отметим, что преломить такую ситуацию удалось лишь однажды: в 2017 году численность персонала превысила значения прошлого года, вернувшись к значению в 10 тыс человек (против 9,8 тыс в 2016 году).
Примечательно, что на протяжении последних 12 лет сокращались и показатели среднего медперсонала: при численности в 25,8 тыс человек в 2011, в минувшем году было зарегистрировано только 20,9 тыс фельдшеров и медсестер.
Напомним, ранее аналитики территориального органа Федеральной службы статистики пришли к выводу, что в Омской области горожане имеют большую вероятность стать долгожителями, в отличие от сельчан, но при этом регион все равно страдает от высокой смертности.