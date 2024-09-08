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Аллею теперь украшают 28 бюстов олимпийцев

Новые бюсты на аллее олимпийцев и Симфоспорт: для омичей устроили масштабный праздник

8 сентября 2024, 02:00
Фото: gorod55.ru
Аллею теперь украшают 28 бюстов олимпийцев

В Омске ярким праздником открыли вторую очередь аллеи олимпийских чемпионов

Между Комсомольским и Юбилейным мостами теперь находятся сразу 28 колонн с бюстами олимпийских чемпионов. Шесть из них омичам представили только 7 сентября в рамках открытия второй очереди аллеи.

В субботу, 7 сентября, в Омске состоялось торжественное открытие завершающей части экспозиции аллеи олимпийских чемпионов, расположившейся на набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейным мостами.

Еще год назад в новый скульптурный комплекс включили 22 колонны с бронзовыми бюстами олимпийцев. Над их созданием, напомним, трудился скульптор Сергей Полегаев. Теперь же аллею пополнили еще 6 бюстов омских олимпийцев — Никиты Прохорова, Елизаветы Трущенко, Михаила Мамиашвили, Артура Юсупова, Александра Музыченко и Юрия Титова. Проект «Аллея олимпийских чемпионов», символизирующий гордость омичей спортивными подвигами земляков, реализуется по инициативе мецената Сергея Козубенко.

Бюсты олимпийских чемпионов Михаила Мамиашвили и Юрия ТитоваБюсты олимпийских чемпионов Михаила Мамиашвили и Юрия Титова
Теперь аллея олимпийских чемпионов включает 28 бюстовТеперь аллея олимпийских чемпионов включает 28 бюстов
Бюст Артура ЮсуповаБюст Артура Юсупова
Меценатом проекта выступил Сергей КозубенкоМеценатом проекта выступил Сергей Козубенко
Бюсты олимпийских чемпионов Михаила Мамиашвили и Юрия Титова
Фото: gorod55.ru

В дождливый и пасмурный день на набережной Оми собрались сотни жителей и гостей города. Участие в открытии завершающей части экспозиции аллеи олимпийцев приняли мэр Омска Сергей Шелест и губернатор Виталий Хоценко.

«Омск — Город трудовой доблести, но это еще и город спортивной славы. Второй год подряд мы добавляем новые бюсты наших олимпийских, паралимпийских, сурдолимпийских чемпионов на эту аллею, и это стало уже хорошей традицией. Хотел бы поблагодарить за эту инициативу мэра Омска Сергея Шелеста, нашего друга и мецената, омича Сергея Козубенко, скульптора Сергея Полегаева, наших уважаемых олимпийских чемпионов разных лет, приезжающих поддержать омский спорт. В этом единении — наша сила», — отметил Виталий Хоценко.
Виталий Хоценко, Сергей Козубенко и Сергей ШелестВиталий Хоценко, Сергей Козубенко и Сергей Шелест
Виталий Хоценко, Сергей Козубенко и Сергей Шелест
Фото: gorod55.ru

По словам мэра Сергея Шелеста, аллея олимпийских чемпионов за год успела стать одной из визитных карточек города и представляет собой дань уважения великим спортсменам.

«Самая главная задача этого комплекса, чтобы подрастающее поколение — дети, внуки — видели такие прекрасные примеры в жизни и стремились стать такими же великими спортсменами», — подчеркнул Сергей Шелест.

Слова благодарности за поддержку проекта представителям органов власти и омичам, кто помогал и поддерживал начинание своим участием, выразил и меценат Сергей Козубенко.

Проект, напомним, состоит из трех частей — аллеи олимпийцев на Думской, авторской экспозиции художника Никаса Сафронова из 62 портретов чемпионов мира (выставка находится в музее «Искусство Омска») и аллеи из 62 краснолистных кленов, которые посадили на набережной Иртыша у Омской крепости. Теперь все три составляющие воплощены в жизнь.

В открытии поучаствовали первые лица региона и олимпийские спортсменыВ открытии поучаствовали первые лица региона и олимпийские спортсмены
В открытии поучаствовали первые лица региона и олимпийские спортсмены
Фото: gorod55.ru
«Сегодня — радостный день. Год назад открылась эта замечательная аллея олимпийцев, на которой представлены люди, которые свою жизнь посвятили омскому спорту и вознесли его буквально до небес. Высота просто заоблачная. Люди из нашего города побеждали на самых высоких и престижных соревнованиях, прославляли нашу родину», — отметил двухкратный победитель паралимпийских игр по фехтованию Александр Кузюков.

После открытия второй очереди аллеи олимпийцев омичей ждал еще один сюрприз — в концертном зале Омской филармонии академический симфонический оркестр под руководством Дмитрия Васильева, облаченного в спортивную форму, представил программу «СимфоСПОРТ».

Программа «СимфоСПОРТ»
Видео: gorod55.ru

На сцене полтора часа переплетались спорт и музыка: под различные композиции от омского оркестра на сцене «вспомнили» такие важные виды спорта, как хоккей, футбол, художественную гимнастику, самбо, бокс, автогонки, фехтование и др. В этот вечер в концертном зале сложилась трогательная атмосфера: зрители удивлялись и поражались необычным сюжетным поворотам программы «СимфоСПОРТ».

А в завершении Сергею Козубенко вручили памятный знак и присвоили почетное звание «Заслуженный меценат Омской области» за уже совершенные добрые дела в нашем городе и многолетнюю меценатскую деятельность.

Аллея олимпийских чемпионов в Омске скоро получит свое продолжение
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