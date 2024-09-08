Новые бюсты на аллее олимпийцев и Симфоспорт: для омичей устроили масштабный праздник

Проект, напомним, состоит из трех частей — аллеи олимпийцев на Думской, авторской экспозиции художника Никаса Сафронова из 62 портретов чемпионов мира (выставка находится в музее «Искусство Омска») и аллеи из 62 краснолистных кленов, которые посадили на набережной Иртыша у Омской крепости. Теперь все три составляющие воплощены в жизнь.