Новые бюсты на аллее олимпийцев и Симфоспорт: для омичей устроили масштабный праздник

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
В субботу, 7 сентября, в Омске состоялось торжественное открытие завершающей части экспозиции аллеи олимпийских чемпионов, расположившейся на набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейным мостами.
Еще год назад в новый скульптурный комплекс включили 22 колонны с бронзовыми бюстами олимпийцев. Над их созданием, напомним, трудился скульптор Сергей Полегаев. Теперь же аллею пополнили еще 6 бюстов омских олимпийцев — Никиты Прохорова, Елизаветы Трущенко, Михаила Мамиашвили, Артура Юсупова, Александра Музыченко и Юрия Титова. Проект «Аллея олимпийских чемпионов», символизирующий гордость омичей спортивными подвигами земляков, реализуется по инициативе мецената Сергея Козубенко.
В дождливый и пасмурный день на набережной Оми собрались сотни жителей и гостей города. Участие в открытии завершающей части экспозиции аллеи олимпийцев приняли мэр Омска Сергей Шелест и губернатор Виталий Хоценко.
«Омск — Город трудовой доблести, но это еще и город спортивной славы. Второй год подряд мы добавляем новые бюсты наших олимпийских, паралимпийских, сурдолимпийских чемпионов на эту аллею, и это стало уже хорошей традицией. Хотел бы поблагодарить за эту инициативу мэра Омска Сергея Шелеста, нашего друга и мецената, омича Сергея Козубенко, скульптора Сергея Полегаева, наших уважаемых олимпийских чемпионов разных лет, приезжающих поддержать омский спорт. В этом единении — наша сила», — отметил Виталий Хоценко.
По словам мэра Сергея Шелеста, аллея олимпийских чемпионов за год успела стать одной из визитных карточек города и представляет собой дань уважения великим спортсменам.
«Самая главная задача этого комплекса, чтобы подрастающее поколение — дети, внуки — видели такие прекрасные примеры в жизни и стремились стать такими же великими спортсменами», — подчеркнул Сергей Шелест.
Слова благодарности за поддержку проекта представителям органов власти и омичам, кто помогал и поддерживал начинание своим участием, выразил и меценат Сергей Козубенко.
Проект, напомним, состоит из трех частей — аллеи олимпийцев на Думской, авторской экспозиции художника Никаса Сафронова из 62 портретов чемпионов мира (выставка находится в музее «Искусство Омска») и аллеи из 62 краснолистных кленов, которые посадили на набережной Иртыша у Омской крепости. Теперь все три составляющие воплощены в жизнь.
«Сегодня — радостный день. Год назад открылась эта замечательная аллея олимпийцев, на которой представлены люди, которые свою жизнь посвятили омскому спорту и вознесли его буквально до небес. Высота просто заоблачная. Люди из нашего города побеждали на самых высоких и престижных соревнованиях, прославляли нашу родину», — отметил двухкратный победитель паралимпийских игр по фехтованию Александр Кузюков.
После открытия второй очереди аллеи олимпийцев омичей ждал еще один сюрприз — в концертном зале Омской филармонии академический симфонический оркестр под руководством Дмитрия Васильева, облаченного в спортивную форму, представил программу «СимфоСПОРТ».
На сцене полтора часа переплетались спорт и музыка: под различные композиции от омского оркестра на сцене «вспомнили» такие важные виды спорта, как хоккей, футбол, художественную гимнастику, самбо, бокс, автогонки, фехтование и др. В этот вечер в концертном зале сложилась трогательная атмосфера: зрители удивлялись и поражались необычным сюжетным поворотам программы «СимфоСПОРТ».
А в завершении Сергею Козубенко вручили памятный знак и присвоили почетное звание «Заслуженный меценат Омской области» за уже совершенные добрые дела в нашем городе и многолетнюю меценатскую деятельность.