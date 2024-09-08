Срочные работы. Омскводоканал начал экстренный ремонт трубопровода на 20-й Линии

Кроме того, будет прекращено водоснабжение и частного сектора: будут отключены трубопроводы на Учхозных улицах (с 1-й по 3-ю), 1-й Заречной улице, 1-я и 2-я Производственные улицы, 1-й Лермонтовский переулок, а также улица 21-я Линия (в границах улиц Успенского и 20 лет РККА).