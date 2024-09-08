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Published Сегодня, 13:01

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иллюстрация

Срочные работы. Омскводоканал начал экстренный ремонт трубопровода на 20-й Линии

8 сентября 2024, 13:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омскводоканал приступил к аварийным работам на улице 20-я Линия

Ремонт магистрального трубопровода пришлось начать раньше запланированного срока, поэтому минимизировать неудобства для горожан не получилось: омичей ждет продолжительное отключение воды.

Как сообщили в пресс-службе «Росводоканал Омск», ремонтные бригады предприятия начали экстренные работы на магистральном трубопроводе у дома №3 на улице 20-я Линия. Первоначально работы были запланированы на понедельник — для сокращения возможных неудобств потребителей, «запитанных» от пострадавшей магистрали, однако масштаб проблемы не позволил осуществить задуманное: утечка воды стала слишком большой.

В связи с этим, для обеспечения надлежащего качества работ, временно будет отключено водоснабжение. Как отмечается, вернуть воду в дома омичей планируется в понедельник вечером — около 19:00 часов. Отключение затронет как социальные объекты, так и десятки жилых домов.

Список адресов, которые будут отключены от водоснабженияСписок адресов, которые будут отключены от водоснабжения
Список адресов, которые будут отключены от водоснабжения
Фото: «Росводоканал Омск»

Кроме того, будет прекращено водоснабжение и частного сектора: будут отключены трубопроводы на Учхозных улицах (с 1-й по 3-ю), 1-й Заречной улице, 1-я и 2-я Производственные улицы, 1-й Лермонтовский переулок, а также улица 21-я Линия (в границах улиц Успенского и 20 лет РККА).

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#Илья Скобин#Омск#Новости
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