Филармония

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2024
Трехмерный город. На картах Омска появились здания и памятники в 3D
8 ноября, 02:48
Чемпионская аллея, экстренный ремонт и грустная статистика. Омск в воскресенье
8 сентября, 14:05
В Омске пройдет серия концертов под открытым небом. Рассказываем, где
6 сентября, 03:25
На следующей неделе в Омске пройдет музыкальный марафон «Симфопарк-2024»
21 июня, 06:52
Сотрудники ГК «Титан» получили награды в честь Дня химика
Церемонию награждения лучших работников предприятий группы компаний провели в омском музее им. М. А. Врубеля.
24 мая, 07:52
2023
Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора орденом Дружбы
Президент отметил вклад Зуфара Толбеева в развитие отечественной культуры и искусства.
7 августа 2023, 07:07
«Молот Тора». В омской филармонии изготовили необычный музыкальный инструмент
Инструмент для исполнения симфонии специально изготовил музыкант омского академического симфонического оркестра.
11 февраля 2023, 04:02

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