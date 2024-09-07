Победная серия, сгоревшая баржа и «поножовщина» в школе. Омск в субботу

На самом деле, все не так уж и страшно — конфликта между детьми не было. Но неосторожность все же привела к неприятным последствиям: 12-летний ученик получил порез руки — юноша оказался рядом с одноклассницей, которая в тот момент разрезала бумагу канцелярским ножом. Но, закон есть закон: полиция проводит проверку, а с родителями учеников провели необходимые профилактические беседы, а для детей школа организовала специальные классные часы.