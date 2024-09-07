Победная серия, сгоревшая баржа и «поножовщина» в школе. Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Вероятно, утверждение про стены родного дома обоснованно — «Авангард», в минувшую пятницу, записал на свой счет еще одну победу: на домашнем льду «ястребы» одолели нижнекамский «Нефтехимик», забив 4 шайбы соперникам. Не обошлось и без «пропущенных» — в некоторых моментах противник оказался быстрее. Но, по словам главного тренера ХК «Авангард», все в пределах нормы: омичи уверенно контролировали ход игры.
На самом деле, все не так уж и страшно — конфликта между детьми не было. Но неосторожность все же привела к неприятным последствиям: 12-летний ученик получил порез руки — юноша оказался рядом с одноклассницей, которая в тот момент разрезала бумагу канцелярским ножом. Но, закон есть закон: полиция проводит проверку, а с родителями учеников провели необходимые профилактические беседы, а для детей школа организовала специальные классные часы.
Несчастный случай сегодня постиг и одну из барж, пришвартованных у причала речной гавани: тревогу забили как неравнодушные омичи, так и представители транспортной прокуратуры. К счастью, обошлось без пострадавших: предварительно, пожар мог произойти при ремонтных работах. А вот как на предприятии соблюдали требования безопасности — теперь разбираются прокуроры: