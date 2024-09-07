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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Победная серия, сгоревшая баржа и «поножовщина» в школе. Омск в субботу

Победная серия, сгоревшая баржа и «поножовщина» в школе. Омск в субботу

7 сентября 2024, 14:01
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Вторая победа «Авангарда».

Вероятно, утверждение про стены родного дома обоснованно — «Авангард», в минувшую пятницу, записал на свой счет еще одну победу: на домашнем льду «ястребы» одолели нижнекамский «Нефтехимик», забив 4 шайбы соперникам. Не обошлось и без «пропущенных» — в некоторых моментах противник оказался быстрее. Но, по словам главного тренера ХК «Авангард», все в пределах нормы: омичи уверенно контролировали ход игры.

«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»
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Новость №2. Инцидент с канцелярским ножом.

На самом деле, все не так уж и страшно — конфликта между детьми не было. Но неосторожность все же привела к неприятным последствиям: 12-летний ученик получил порез руки — юноша оказался рядом с одноклассницей, которая в тот момент разрезала бумагу канцелярским ножом. Но, закон есть закон: полиция проводит проверку, а с родителями учеников провели необходимые профилактические беседы, а для детей школа организовала специальные классные часы.

В омской школе шестиклассница порезала одноклассника канцелярским ножом
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Новость №3. Клубы дыма у омского Речпорта.

Несчастный случай сегодня постиг и одну из барж, пришвартованных у причала речной гавани: тревогу забили как неравнодушные омичи, так и представители транспортной прокуратуры. К счастью, обошлось без пострадавших: предварительно, пожар мог произойти при ремонтных работах. А вот как на предприятии соблюдали требования безопасности — теперь разбираются прокуроры:

Из-за горевшей баржи в омском речпорту в небо поднялся черный столб дыма
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#Илья Скобин#Происшествия#Спорт#Хоккей#Полиция#Омск#Школа#Безопасность#Дети#Родители#Итоги дня
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