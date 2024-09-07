Из-за горевшей баржи в омском речпорту в небо поднялся черный столб дыма

Утром в субботу, 7 сентября, на территории Омского речного порта в Ленинском округе загорелась баржа. Об инциденте, который произошел около 9:00, сообщили в Омской транспортной прокуратуре. Отметим, что информация о том, что в Речпорту что-то горит, появилась еще в пабликах.