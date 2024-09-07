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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В омском речпорту загорелась баржа

Из-за горевшей баржи в омском речпорту в небо поднялся черный столб дыма

7 сентября 2024, 07:31
Фото: 1MI

В омском речпорту загорелась баржа

Происшествие случилось утром в субботу.

Утром в субботу, 7 сентября, на территории Омского речного порта в Ленинском округе загорелась баржа. Об инциденте, который произошел около 9:00, сообщили в Омской транспортной прокуратуре. Отметим, что информация о том, что в Речпорту что-то горит, появилась еще в пабликах.

Фото: «Инцидент Омск»

По предварительной информации ведомства, ЧП случилось во время ремонтных работ. Локальное возгорание ликвидировали. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

«Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности», — добавили в ведомстве.
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#Ольга Скворцова#Омск#Происшествие#Ленинский округ#Транспортная прокуратура#Баржа#Речной порт#Суббота#Черный дым
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