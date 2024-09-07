Из-за горевшей баржи в омском речпорту в небо поднялся черный столб дыма

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Утром в субботу, 7 сентября, на территории Омского речного порта в Ленинском округе загорелась баржа. Об инциденте, который произошел около 9:00, сообщили в Омской транспортной прокуратуре. Отметим, что информация о том, что в Речпорту что-то горит, появилась еще в пабликах.
По предварительной информации ведомства, ЧП случилось во время ремонтных работ. Локальное возгорание ликвидировали. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
«Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности», — добавили в ведомстве.