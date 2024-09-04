Туман и заморозки. Озвучен прогноз погоды в Омске на ближайшие сутки

Специалисты Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом, согласно которому днем 4 сентября в регионе ожидается +6…+11 градусов тепла, а местами сильная туманность. В ночь на 5 сентября ожидается от +4 до +9 градусов тепла, но местами заморозки в приземном слое до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16°, аналогичная погода ожидается 6 сентября. Все эти дни прогнозируются заморозки в почве и вероятный туман.