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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

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Туман и заморозки. Озвучен прогноз погоды в Омске на ближайшие сутки

4 сентября 2024, 04:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В преддверии заморозков Омск накрыло опасным туманом

Синоптики предупреждают жителей об опасном явлении — заморозки в приземном слое от 0 до -5℃. Также из-за утреннего тумана автолюбителям рекомендуется отложить поездки за город.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом, согласно которому днем 4 сентября в регионе ожидается +6…+11 градусов тепла, а местами сильная туманность. В ночь на 5 сентября ожидается от +4 до +9 градусов тепла, но местами заморозки в приземном слое до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16°, аналогичная погода ожидается 6 сентября. Все эти дни прогнозируются заморозки в почве и вероятный туман.

Фото: www.omsk-meteo.ru

Как уже писал Город55, из-за частых утренних туманов омичам не рекомендуют выезжать за город какое-то время, хотя бы до установления ясной погоды. Он же становится частой причиной задержек утренних рейсов.

Виноват туман. Омичи вновь столкнулись с массовой задержкой рейсов
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#Кристина Антоносян#Погода#Омск#Заморозки#Зима#Новости#Туман#Осень#Погода на осень#Обь-Иртышское УГМС
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