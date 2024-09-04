Туман и заморозки. Озвучен прогноз погоды в Омске на ближайшие сутки

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Специалисты Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом, согласно которому днем 4 сентября в регионе ожидается +6…+11 градусов тепла, а местами сильная туманность. В ночь на 5 сентября ожидается от +4 до +9 градусов тепла, но местами заморозки в приземном слое до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16°, аналогичная погода ожидается 6 сентября. Все эти дни прогнозируются заморозки в почве и вероятный туман.
Как уже писал Город55, из-за частых утренних туманов омичам не рекомендуют выезжать за город какое-то время, хотя бы до установления ясной погоды. Он же становится частой причиной задержек утренних рейсов.