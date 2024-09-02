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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Из-за сильного тумана омичей просят не выезжать за город

Поездки за город опасны. Омские дороги окутал сильный туман

2 сентября 2024, 05:48
Фото: 1MI

Из-за сильного тумана омичей просят не выезжать за город

В Госавтоинспекции рассказали, что следом за осенью в наш регион пришли перепады температур и туман на загородних дорогах.

Омских автолюбителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, ведь расстояние до объектов кажется более высоким, чем есть на самом деле.

«Скорость должна быть такой, чтобы водитель мог остановить автомобиль и избежать столкновения с неожиданными препятствиями. При остановке на неосвещенных участках дороги следует учитывать габариты своего автомобиля и, по возможности, выбирать более безопасные места — такие как придорожные кафе или автозаправочные станции», — попросили в Госавтоинспекции.

Также омичей просят сейчас воздержаться от поездок за город. Если не получается ее отложить, нужно проверить техническое состояние машины, запастись теплой одеждой и не стесняться обращаться в дежурное отделение Госавтоинспекции по телефонам 79-35-04 или 02 при необходимости.

Из-за сильного тумана в Омске массово задерживают авиарейсы. Погодные условия мешают пилотам осуществить перелет.

Виноват туман. Омичи вновь столкнулись с массовой задержкой рейсов
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#Кристина Антоносян#Общество#Погода#Дороги#Омск#Безопасность#Новости#Туман#Авиарейсы#Автомобили#Госавтоинспекция#Задержки
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