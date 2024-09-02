Поездки за город опасны. Омские дороги окутал сильный туман

Также омичей просят сейчас воздержаться от поездок за город. Если не получается ее отложить, нужно проверить техническое состояние машины, запастись теплой одеждой и не стесняться обращаться в дежурное отделение Госавтоинспекции по телефонам 79-35-04 или 02 при необходимости.