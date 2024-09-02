Поездки за город опасны. Омские дороги окутал сильный туман

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Омских автолюбителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, ведь расстояние до объектов кажется более высоким, чем есть на самом деле.
«Скорость должна быть такой, чтобы водитель мог остановить автомобиль и избежать столкновения с неожиданными препятствиями. При остановке на неосвещенных участках дороги следует учитывать габариты своего автомобиля и, по возможности, выбирать более безопасные места — такие как придорожные кафе или автозаправочные станции», — попросили в Госавтоинспекции.
Также омичей просят сейчас воздержаться от поездок за город. Если не получается ее отложить, нужно проверить техническое состояние машины, запастись теплой одеждой и не стесняться обращаться в дежурное отделение Госавтоинспекции по телефонам 79-35-04 или 02 при необходимости.
Из-за сильного тумана в Омске массово задерживают авиарейсы. Погодные условия мешают пилотам осуществить перелет.