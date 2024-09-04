Победа в дерби. Омский «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1

В середине третьего периода «ястребы» вновь вышли вперед. Нападающий «Сибири» Павел Гоголев поехал в штраф-бокс за подножку. «Авангард» во второй раз воспользовался игрой в большинстве. С передачи Дамира Шарипзянова и Станислава Галиева шайбу забросил Илья Рейнгардт — 2:1. В конце третьего игрового отрезка команда гостей заменила вратаря на шестого полевого игрока, но это не спасло ситуацию.