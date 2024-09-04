Победа в дерби. Омский «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Сегодня, 4 сентября, омский «Авангард» на домашнем льду принимал новосибирскую «Сибирь». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «ястребов».
Счет в игре открыли омичи. На 14-й минуте первого периода нападающий новосибирской команды Никита Коротков заработал удаление за задержку соперника клюшкой. «Ястребам» удалось реализовать численное преимущество. Шайбу забросил новичок «Авангарда» Станислав Галиев. Ассистентами атаки стали Дамир Шарипзянов и Иван Николишин. Ближе к концу периода у омичей малый штраф за подножку получил Никита Холодилин, однако «ястребы» смогли выстоять 2 минуты.
«Сибири» удалось сравнять счет на 28-й минуте матча. Шайбу в ворота Павла Хомченко отправил Георгий Белоусов. Голевые передачи на свой счет записали Павел Гоголев и Федор Гордеев. Больше во втором периоде цифры на табло не менялись — 1:1.
В середине третьего периода «ястребы» вновь вышли вперед. Нападающий «Сибири» Павел Гоголев поехал в штраф-бокс за подножку. «Авангард» во второй раз воспользовался игрой в большинстве. С передачи Дамира Шарипзянова и Станислава Галиева шайбу забросил Илья Рейнгардт — 2:1. В конце третьего игрового отрезка команда гостей заменила вратаря на шестого полевого игрока, но это не спасло ситуацию.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет в пятницу, 6 сентября, с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Матч пройдет на G-Drive Арене.