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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Омский «Авангард» на домашнем льду обыграл «Сибирь» со счетом 2:1

Победа в дерби. Омский «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1

4 сентября 2024, 17:04
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» на домашнем льду обыграл «Сибирь» со счетом 2:1

У «ястребов» отличились Станислав Галиев и Илья Рейнгардт.

Сегодня, 4 сентября, омский «Авангард» на домашнем льду принимал новосибирскую «Сибирь». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «ястребов».

Счет в игре открыли омичи. На 14-й минуте первого периода нападающий новосибирской команды Никита Коротков заработал удаление за задержку соперника клюшкой. «Ястребам» удалось реализовать численное преимущество. Шайбу забросил новичок «Авангарда» Станислав Галиев. Ассистентами атаки стали Дамир Шарипзянов и Иван Николишин. Ближе к концу периода у омичей малый штраф за подножку получил Никита Холодилин, однако «ястребы» смогли выстоять 2 минуты.

Фото: ХК Авангард

«Сибири» удалось сравнять счет на 28-й минуте матча. Шайбу в ворота Павла Хомченко отправил Георгий Белоусов. Голевые передачи на свой счет записали Павел Гоголев и Федор Гордеев. Больше во втором периоде цифры на табло не менялись — 1:1.

В середине третьего периода «ястребы» вновь вышли вперед. Нападающий «Сибири» Павел Гоголев поехал в штраф-бокс за подножку. «Авангард» во второй раз воспользовался игрой в большинстве. С передачи Дамира Шарипзянова и Станислава Галиева шайбу забросил Илья Рейнгардт — 2:1. В конце третьего игрового отрезка команда гостей заменила вратаря на шестого полевого игрока, но это не спасло ситуацию.

Фото: ХК Авангард

Статистика матча:

  • Броски: 38-45;
  • Броски в створ: 22-20;
  • Голы: 2-1;
  • Вбрасывания: 35-26;
  • Блокированные броски: 14-10;
  • Силовые приемы: 23-15;
  • Отборы: 6-4;
  • Потери: 7-7;
  • Перехваты: 6-7;
  • Время в атаке: 13:04–16:14;
  • Штраф: 4-4.

Следующую игру «Авангард» проведет в пятницу, 6 сентября, с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Матч пройдет на G-Drive Арене.

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