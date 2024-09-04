Меньшинство

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Сентябрь
«Нужно добавлять в атаке»: тренер «Авангарда» подвел итоги матча с «Сибирью»
4 сентября, 17:43
Март
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
9 марта, 12:50
Февраль
Второе поражение на выезде. Омский «Авангард» уступил «Автомобилисту» — 2:4
У омичей шайбы забросили Райан Спунер и Дамир Шарипзянов.
15 февраля, 16:19
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19
Шарипзянов, Чистяков, Буше. Три игрока «Авангарда» попали в топ-10 рейтинга КХЛ
КХЛ рассчитывает рейтинг по множеству показателей, которые различны для разных позиций игроков.
7 февраля, 16:45
Декабрь 2023
Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»
Встреча на льду G-Drive Арены закончилась со счетом 0:4 в пользу гостей.
19 декабря 2023, 15:53

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