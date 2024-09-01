Бдительные омичи сообщили о взрыве в городке Нефтяников ночью последнего дня лета

Как отметил автор анонимного сообщения, взрыв прогремел ранним утром 31 августа, около 05:00 часов, на улице 50 лет Профсоюзов. На кадрах видеозаписи, приложенной к сообщению, хорошо слышно непродолжительное шипение и громкий хлопок, спровоцировавший срабатывание сигнализации у припаркованных автомобилей.