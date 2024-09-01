gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

иллюстрация

Бдительные омичи сообщили о взрыве в городке Нефтяников ночью последнего дня лета

1 сентября 2024, 04:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Камера домофона зафиксировала взрыв в омских Нефтяниках ночью 31 августа

31 августа, в одном из популярных среди омичей городском интернет-сообществе, появилась видеозапись «взрыва» — инцидент попал на камеру одного из домофонов.

Как отметил автор анонимного сообщения, взрыв прогремел ранним утром 31 августа, около 05:00 часов, на улице 50 лет Профсоюзов. На кадрах видеозаписи, приложенной к сообщению, хорошо слышно непродолжительное шипение и громкий хлопок, спровоцировавший срабатывание сигнализации у припаркованных автомобилей.

Запись с камеры видеонаблюдения
Видео: Интернет-сообщество «Омск Инцидент» в социальной сети «ВКонтакте»

И, судя по всему, сообщением сразу же заинтересовались компетентные органы: разъяснение специалиста пресс-службы УМВД России появилось спустя непродолжительный период времени — оказывается, «виновником» переполоха стал обычный фейерверк.

Напомним, ранее Город55 сообщал о куда менее безобидных инцидентах, произошедших в Кизеле и Тагиле: причиной несчастья в обоих случаях стал бытовой газ.

«Думали, дом развалится»: как омичи ощутили первые минуты взрыва в Нефтяниках
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Омск#Фейерверк#Взрыв#Видеозапись#Инцидент#Автомобили#Хлопок#Пресс-служба#Нефтяников#Город55
Подпишитесь
Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
31 августа, 04:13
Приятный сюрприз. Стала известна новая дата бабьего лета в Омской области
31 августа, 11:08
В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»
31 августа, 03:30
В Омске выставили на продажу общежитие и землю возле Аграрного университета
Сегодня, 07:48
Дом у «реки». Жилью омичей из Центрального округа угрожает постоянная течь из колодца
Сегодня, 03:52