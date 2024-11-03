Пресс-служба

Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»

Две последние игры «ястребов» существенно добавили баллов в копилку Буше. В матче с питерским СКА нападающий оформил хет-трик, а во время поединка с московским «Спартаком» записал на свой счет дубль.