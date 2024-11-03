gorod55.ru
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Пресс-служба

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Ноябрь
Следователи СКР проверят действия водителя, высадившего из маршрутки 8-летнего омича
3 ноября, 06:55
Октябрь
Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим
11 октября, 04:34
Сентябрь
Лжеполицейские приходят к омичам в квартиры и грабят их: правда или фейк
12 сентября, 13:40
Бдительные омичи сообщили о взрыве в городке Нефтяников ночью последнего дня лета
1 сентября, 04:31
Август
Не помеха веселью. Аттракционы в омских парках перейдут на осенний режим работы
30 августа, 13:33
В МЧС сообщили о локализации возгорания на омском нефтеперерабатывающем заводе
26 августа, 13:42
Пострадавших во время пожара на омском нефтезаводе везут в БСМП-1
26 августа, 11:16
Подъезжают спасатели. Омичи сообщили об эвакуации торгового центра «Парк»
25 августа, 11:32
Малыш в больнице. 8-летний мальчик попал под машину в одном из дворов Омска
21 августа, 10:31
Июль
Гарнизонный военный суд Омска наказал военнослужащего, устроившего «пьяное» ДТП
Мужчина уже совершал подобное правонарушение и понес административную ответственность, однако снова сел пьяным за руль, а после — обругал инспекторов.
26 июля, 06:27
Уже в эту субботу. Фестиваль «Вокруг семьи» в Омске откроет певица Люся Чеботина
4 июля, 05:37
Май
Задохнулась в переноске. Омичка потребовала с груминг-салона деньги за гибель собаки
27 мая, 07:35
Апрель
Виталий Хоценко: В Омской области построят 62 базовые станции сотовой связи
12 апреля, 06:07
На предприятии ГК «Титан» начались испытания новых отечественных катализаторов
Инжиниринговый центр ГК «Титан» совместно с Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН начал ресурсные испытания отечественной технологии производства катализаторов цеолитного типа. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.
11 апреля, 07:14
Прокуратура в деле. Омич погиб на стройке в Москве во время сильного ветра
5 апреля, 06:52
Март
Несколько тонн пустоты. Покупка контейнера обернулась потерей денег для омича
Обещанную тару мужчине так и не доставили — продавец оказался мошенником.
17 марта, 12:41
Февраль
Внезапная остановка сердца. Пожилой омич умер в подземном переходе
28 февраля, 06:49
Виталий Хоценко анонсировал открытие нового учебного дизайн-центра в омском политехе
15 февраля, 06:28
Крематорию быть. В Омске подобрали варианты мест для крематория
13 февраля, 07:28
Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»
Две последние игры «ястребов» существенно добавили баллов в копилку Буше. В матче с питерским СКА нападающий оформил хет-трик, а во время поединка с московским «Спартаком» записал на свой счет дубль.
9 февраля, 08:30

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