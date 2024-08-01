В Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушился дом: что известно на данный момент

По информации издания TagilCity.ru, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые начали осторожно разгребать обломки, ориентируясь на крики оказавшихся под завалами людей. Из-за взрыва выбило окна и в соседних домах, а припаркованные вблизи машины побило осколками.