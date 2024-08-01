В Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушился дом: что известно на данный момент

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Published Сегодня, 08:47
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Сегодня, 1 августа, в Нижнем Тагиле обрушился целый подъезд в пятиэтажке по улице Сибирская, 81. Произошло это из-за взрыва газа.
По информации издания TagilCity.ru, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые начали осторожно разгребать обломки, ориентируясь на крики оказавшихся под завалами людей. Из-за взрыва выбило окна и в соседних домах, а припаркованные вблизи машины побило осколками.
На данный момент известно как минимум о шести пострадавших. Спасателям удалось достать из-под завалов двух детей, в том числе трехмесячного ребенка.
К месту обрушения должен приехать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Штаб помощи пострадавшим собираются организовать в здании библиотеки на Вагонке.
Уже известна предварительная причина взрыва в пятиэтажки. Считают, что неисправное газовое оборудование повлекло за собой взрыв.
В многоквартирном доме уже ввели режим ЧС. Под завалами, скорее всего, все еще могут находиться люди.