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Происшествие случилось 1 августа

В Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушился дом: что известно на данный момент

1 августа 2024, 08:47
Фото: 1MI
Происшествие случилось 1 августа

В многоэтажке в Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушился целый подъезд

В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле на улице Сибирская случился взрыв в многоквартирном доме. Обрушилось сразу два подъезда. На месте работают экстренные службы.

Сегодня, 1 августа, в Нижнем Тагиле обрушился целый подъезд в пятиэтажке по улице Сибирская, 81. Произошло это из-за взрыва газа.

По информации издания TagilCity.ru, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые начали осторожно разгребать обломки, ориентируясь на крики оказавшихся под завалами людей. Из-за взрыва выбило окна и в соседних домах, а припаркованные вблизи машины побило осколками.

На данный момент известно как минимум о шести пострадавших. Спасателям удалось достать из-под завалов двух детей, в том числе трехмесячного ребенка.

Место обрушения дома в Нижнем ТагилеМесто обрушения дома в Нижнем Тагиле
Место обрушения дома в Нижнем ТагилеМесто обрушения дома в Нижнем Тагиле
Место обрушения дома в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

К месту обрушения должен приехать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Штаб помощи пострадавшим собираются организовать в здании библиотеки на Вагонке.

Уже известна предварительная причина взрыва в пятиэтажки. Считают, что неисправное газовое оборудование повлекло за собой взрыв.

В многоквартирном доме уже ввели режим ЧС. Под завалами, скорее всего, все еще могут находиться люди.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Россия#Пострадавшие#Газ#Новости#Свердловская область#Обрушение#Взрыв газа#Нижний Тагил
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