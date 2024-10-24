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Нефтяников

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Октябрь
«Мы тонем в нечистотах»: Омичи пожаловались на затопляемый фекалиями дом
24 октября, 08:27
Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега
11 октября, 03:25
Сентябрь
Бдительные омичи сообщили о взрыве в городке Нефтяников ночью последнего дня лета
1 сентября, 04:31
Август
«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ
11 августа, 03:35
Март
Закрыли окна картоном. Омские бомжи поселились в теплой остановке в Нефтяниках
18 марта, 03:26
Январь
«Ленин жив». Омич расклеивал листовки интересного содержания на остановках города
26 января, 04:08

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