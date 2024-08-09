Омская прокуратура начала проверку после обрушения пола в аварийной трехэтажке

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В региональной прокуратуре сообщили, что минувшей ночью в одной из квартир аварийного дома на улице Новосортировочная, 23, произошло обрушение пола в ванной комнате.
Известно, что дом построили в 1953 году, а в 2022 году его признали аварийным. В нем расположено 27 квартир, где проживает около 60 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас на месте происшествия работает заместитель прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун. Прокуратура проверит, насколько местные органы власти соблюдают требования жилищного законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры. Отметим, что на данный момент по искам собственников были расселены четыре квартиры с выплатой компенсаций.
Ранее Город55 рассказывал, что жильцы в соцсетях показали фото и видео с места происшествия: