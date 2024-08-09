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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

иллюстрация

Омская прокуратура начала проверку после обрушения пола в аварийной трехэтажке

9 августа 2024, 06:18
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Инцидент произошел сегодня ночью в доме на улице Новосортировочная, 23.

В региональной прокуратуре сообщили, что минувшей ночью в одной из квартир аварийного дома на улице Новосортировочная, 23, произошло обрушение пола в ванной комнате.

Известно, что дом построили в 1953 году, а в 2022 году его признали аварийным. В нем расположено 27 квартир, где проживает около 60 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: Прокуратура Омской области

Сейчас на месте происшествия работает заместитель прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун. Прокуратура проверит, насколько местные органы власти соблюдают требования жилищного законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры. Отметим, что на данный момент по искам собственников были расселены четыре квартиры с выплатой компенсаций.

Ранее Город55 рассказывал, что жильцы в соцсетях показали фото и видео с места происшествия:

«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости#Аварийный дом#Обрушение#Жилищное законодательство
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