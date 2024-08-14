Расселят через семь лет. В Омске решили снести сразу два аварийных дома

В Омске снова пополнился список аварийного жилья. Теперь в него включили дома на улице 12-я Комсомольская, 2А в Ленинском округе (1961 год постройки) и на улице Менжинского, 20 в Кировском округе (1924 год постройки). Эти здания были признаны аварийными после проверки их состояния.