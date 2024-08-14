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Расселят через семь лет. В Омске решили снести сразу два аварийных дома

14 августа 2024, 05:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске жильцов двух «новых» аварийных домов расселят только через семь лет

Распоряжение о признании аварийными и подлежащими сносу двух многоквартирных домов на прошлой неделе подписал мэр Омска.

В Омске снова пополнился список аварийного жилья. Теперь в него включили дома на улице 12-я Комсомольская, 2А в Ленинском округе (1961 год постройки) и на улице Менжинского, 20 в Кировском округе (1924 год постройки). Эти здания были признаны аварийными после проверки их состояния.

Дом на Менжинского, 20Дом на Менжинского, 20
Дом на 12-й Комсомольской, 2АДом на 12-й Комсомольской, 2А
Дом на Менжинского, 20
Фото: yandex.ru/maps

Соответствующее постановление 8 августа подписал Сергей Шелест. Однако в документе есть один нюанс: переселение жильцов необходимо осуществить до 31 декабря 2031 года. То есть большинству жильцов придется проживать в аварийных домах еще семь лет. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя мэра Евгения Романина.

Ранее Город55 рассказывал об аварийном доме, который находится в Центральном округе. По словам местных, в заброшенной постройке часто собираются бомжи и наркоманы, пугая взрослых и юных омичей. В городской администрации Городу55 сообщили, что бригады УДХБ разбирают дом поэтапно, завершить работы планируется до конца 2024 года.

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#Общество#Омск#Аварийное жилье#Снос дома#Многоквартирный дом#Аварийные дома#Новости#Постановление
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