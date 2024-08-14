Расселят через семь лет. В Омске решили снести сразу два аварийных дома

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Омске снова пополнился список аварийного жилья. Теперь в него включили дома на улице 12-я Комсомольская, 2А в Ленинском округе (1961 год постройки) и на улице Менжинского, 20 в Кировском округе (1924 год постройки). Эти здания были признаны аварийными после проверки их состояния.
Соответствующее постановление 8 августа подписал Сергей Шелест. Однако в документе есть один нюанс: переселение жильцов необходимо осуществить до 31 декабря 2031 года. То есть большинству жильцов придется проживать в аварийных домах еще семь лет. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя мэра Евгения Романина.
Ранее Город55 рассказывал об аварийном доме, который находится в Центральном округе. По словам местных, в заброшенной постройке часто собираются бомжи и наркоманы, пугая взрослых и юных омичей. В городской администрации Городу55 сообщили, что бригады УДХБ разбирают дом поэтапно, завершить работы планируется до конца 2024 года.