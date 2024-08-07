«Просто позор». Омичи пожаловались на ужасное состояние фонтана у Музыкального театра

Ранее Город55 рассказывал, что омичи жалуются на проблемы с канализацией. Жители микрорайона Загородный переживают непростую ситуацию уже вторую неделю. Подвалы домов затоплены, а в некоторых подъездах вода уже поднялась до уровня пола. Кроме того, подходы к домам тоже оказались под водой.