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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

иллюстрация

«Просто позор». Омичи пожаловались на ужасное состояние фонтана у Музыкального театра

7 августа 2024, 12:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи в соцсетях пожаловались на ужасное состояние фонтана у Музыкального театра

Омичи обратили внимание на то, что фонтан нуждается в уходе: его необходимо очистить и покрасить.

Накануне в одном из омских пабликов опубликовали фотографии фонтана у музыкального театра. Горожане обратили внимание на его неухоженный вид и активно обсуждали эту проблему. На снимках четко видно, что фонтан срочно нуждается в очистке и свежей покраске.

«Музыкальный театр. Фонтан в центре города. Хожу тут каждый день и наблюдаю за такой картиной все лето. Просто позор!» — написала омичка в паблике «Омск Live».
фонтан у музыкальный театрафонтан у музыкальный театра
фонтан у музыкальный театра
Фото: Паблик «Омск Live»

Позже в администрации Омска прокомментировали ситуацию и заявили, что очистка фонтана последний раз проводилась 17–18 июля.

«Это самый большой фонтан в городе, и его очистка занимает продолжительное время. К тому же покрытие на основной части изношено и накапливает грязь и пыль гораздо быстрее, чем раньше. Непосредственно перед праздником рабочие провели уборку в чаше фонтана, убрали попавший внутрь мусор», — объяснили власти.

Следующая чистка фонтана намечена на август. Также планируется, что в следующем году фонтан будет окрашен.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи жалуются на проблемы с канализацией. Жители микрорайона Загородный переживают непростую ситуацию уже вторую неделю. Подвалы домов затоплены, а в некоторых подъездах вода уже поднялась до уровня пола. Кроме того, подходы к домам тоже оказались под водой.

«Вторую неделю топит». Омичи пожаловались на затопленные канализацией улицы и подвалы
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