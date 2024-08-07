«Просто позор». Омичи пожаловались на ужасное состояние фонтана у Музыкального театра

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Накануне в одном из омских пабликов опубликовали фотографии фонтана у музыкального театра. Горожане обратили внимание на его неухоженный вид и активно обсуждали эту проблему. На снимках четко видно, что фонтан срочно нуждается в очистке и свежей покраске.
«Музыкальный театр. Фонтан в центре города. Хожу тут каждый день и наблюдаю за такой картиной все лето. Просто позор!» — написала омичка в паблике «Омск Live».
Позже в администрации Омска прокомментировали ситуацию и заявили, что очистка фонтана последний раз проводилась 17–18 июля.
«Это самый большой фонтан в городе, и его очистка занимает продолжительное время. К тому же покрытие на основной части изношено и накапливает грязь и пыль гораздо быстрее, чем раньше. Непосредственно перед праздником рабочие провели уборку в чаше фонтана, убрали попавший внутрь мусор», — объяснили власти.
Следующая чистка фонтана намечена на август. Также планируется, что в следующем году фонтан будет окрашен.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи жалуются на проблемы с канализацией. Жители микрорайона Загородный переживают непростую ситуацию уже вторую неделю. Подвалы домов затоплены, а в некоторых подъездах вода уже поднялась до уровня пола. Кроме того, подходы к домам тоже оказались под водой.