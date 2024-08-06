«Вторую неделю топит». Омичи пожаловались на затопленные канализацией улицы и подвалы

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Сегодня жители микрорайона Загородный выразили свое недовольство в социальных сетях. Они сообщили о бездействии водоканала. По их словам, подвалы домов затоплены, в некоторых подъездах уже образовалась вода, и подходы к домам также оказались под водой.
«Микрорайон Загородный вторую неделю утопает в канализации. Водоканал бездействует, администрация никакой помощи не оказывает. В домах подвалы затоплены, в некоторых подъездах уже стоит вода, подходы к домам затоплены», — написали омичи в паблике «Аварийный Омск».
Жильцы также рассказали, что в водоканале им объяснили причину аварии — вышли из строя насосы. При этом никто не может сказать, когда неполадки будут устранены.
Напомним, что ранее канализационные воды затопили улицу Пригородную. Из-за этого в микрорайоне ощущается неприятный запах нечистот. Как сообщили в «Росводоканале», насосная станция была затоплена из-за обильных дождей.