gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

проблемы с канализацией в микрорайоне Загородный

«Вторую неделю топит». Омичи пожаловались на затопленные канализацией улицы и подвалы

6 августа 2024, 11:39
Фото: Паблик «Аварийный Омск»
проблемы с канализацией в микрорайоне Загородный

Омичи пожаловались на затопленные канализацией улицы и подвалы в центре города

Жители микрорайона Загородный уже вторую неделю страдают от проблем с канализацией.

Сегодня жители микрорайона Загородный выразили свое недовольство в социальных сетях. Они сообщили о бездействии водоканала. По их словам, подвалы домов затоплены, в некоторых подъездах уже образовалась вода, и подходы к домам также оказались под водой.

«Микрорайон Загородный вторую неделю утопает в канализации. Водоканал бездействует, администрация никакой помощи не оказывает. В домах подвалы затоплены, в некоторых подъездах уже стоит вода, подходы к домам затоплены», — написали омичи в паблике «Аварийный Омск».
проблемы с канализацией в микрорайоне Загородныйпроблемы с канализацией в микрорайоне Загородный
проблемы с канализацией в микрорайоне Загородныйпроблемы с канализацией в микрорайоне Загородный
проблемы с канализацией в микрорайоне Загородныйпроблемы с канализацией в микрорайоне Загородный
проблемы с канализацией в микрорайоне Загородныйпроблемы с канализацией в микрорайоне Загородный
проблемы с канализацией в микрорайоне Загородный
Фото: Паблик «Аварийный Омск»

Жильцы также рассказали, что в водоканале им объяснили причину аварии — вышли из строя насосы. При этом никто не может сказать, когда неполадки будут устранены.

Напомним, что ранее канализационные воды затопили улицу Пригородную. Из-за этого в микрорайоне ощущается неприятный запах нечистот. Как сообщили в «Росводоканале», насосная станция была затоплена из-за обильных дождей.

Вонь и нечистоты. В Омске улицу Пригородную топит водой из канализации
Узнать подробнее
Читайте также:
Мылись при свечах. В Чкаловском поселке Омска больше десяти домов остались без света«Канализационные водопады». Омичи из домов в Октябрьском округе остались без воды«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Жалобы#Авария#Водоканал#Канализация#Новости#Жалобы жителей#Загородный микрорайон
Подпишитесь
«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза
Сегодня, 05:09
Свершилось. В Омске после долгого перерыва выдали разрешения на строительство многоэтажек
Сегодня, 10:49
Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим
Сегодня, 02:42
Трагедия в Приморье: авиапутешественники из Омска разбились на частном самолете
Сегодня, 11:08
В Омске выставили на торги право взять в концессию Зеленый остров
Сегодня, 07:55
Перепугались не на шутку. В Омске убирают киоск с известными беляшами
Сегодня, 09:24