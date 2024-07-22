«Это катастрофа». Омичка пожаловалась на старт благоустройства Сквера Дружбы народов

Кроме того, женщина утверждает, что рабочие могли пренебречь правилами благоустройства: так, например, не было выдержано расстояние от насаждений, а стволы деревьев не были защищены. Также женщина обратила внимание на то, что клумба возле памятного знака жертвам терроризма была «снесена».