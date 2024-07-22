«Это катастрофа». Омичка пожаловалась на старт благоустройства Сквера Дружбы народов

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Жительница Омска, на своей странице в социальной сети, рассказала о начале благоустройства в Сквере Дружбы народов — работы там стартовали не так давно, однако уже могли нанести серьезный урон деревьям сквера.
Как отмечается в сообщении, деревья могли получить повреждения из-за работы тяжелой техники: некоторые тропинки сквера решили превратить в полноценные дорожки с покрытием. Однако, по мнению омички, вместе с плодородным слоем почвы, бульдозерный отвал «выдернул» и множество корней деревьев: их фото было приложено к сообщению.
UPD: Автор фотографий разрешил использовать их для публикации.
Кроме того, женщина утверждает, что рабочие могли пренебречь правилами благоустройства: так, например, не было выдержано расстояние от насаждений, а стволы деревьев не были защищены. Также женщина обратила внимание на то, что клумба возле памятного знака жертвам терроризма была «снесена».