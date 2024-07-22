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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

иллюстрация

«Это катастрофа». Омичка пожаловалась на старт благоустройства Сквера Дружбы народов

22 июля 2024, 05:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Жительница Омска возмутилась работой бульдозера в Сквере Дружбы народов

Причиной недовольства стали земляные работы «в ущерб» растениям сквера: бульдозер работал с нарушениями дистанции от посадок, а земляные работы могли повредить корни деревьев.

Жительница Омска, на своей странице в социальной сети, рассказала о начале благоустройства в Сквере Дружбы народов — работы там стартовали не так давно, однако уже могли нанести серьезный урон деревьям сквера.

Как отмечается в сообщении, деревья могли получить повреждения из-за работы тяжелой техники: некоторые тропинки сквера решили превратить в полноценные дорожки с покрытием. Однако, по мнению омички, вместе с плодородным слоем почвы, бульдозерный отвал «выдернул» и множество корней деревьев: их фото было приложено к сообщению.

UPD: Автор фотографий разрешил использовать их для публикации.

Фотографии, сделанные женщиной в Сквере Дружбы народов.Фотографии, сделанные женщиной в Сквере Дружбы народов.
Фотографии, сделанные женщиной в Сквере Дружбы народов.
Фото: Предоставлено Городу55

Кроме того, женщина утверждает, что рабочие могли пренебречь правилами благоустройства: так, например, не было выдержано расстояние от насаждений, а стволы деревьев не были защищены. Также женщина обратила внимание на то, что клумба возле памятного знака жертвам терроризма была «снесена».

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#Илья Скобин#Омск#Благоустройство#Деревья#Нарушения#Жалобы#Техника#Новости#Терроризм#Сквер
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