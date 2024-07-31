До двух лет лишения свободы. Омский фельдшер пойдет под суд за ДТП с медсестрой

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:37
В суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего водителя скорой помощи. Мужчина, как сообщили в прокуратуре Омской области, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.
Инцидент произошел 4 февраля 2024 года на регулируемом перекрестке улиц 7-я Северная и Орджоникидзе. Водитель, управляя автомобилем «ГАЗ А6ВR23» со включенным проблесковым маячком, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ладой Гранта».
Как выяснили во время следствия, водитель рассчитывал на то, что ему уступят дорогу и обеспечат беспрепятственный проезд. Однако ситуацию он оценил неверно, что привело к столкновению.
В результате ДТП пострадала 38-летняя медицинская сестра БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ», получившая тяжкие травмы. Водитель полностью признал свою вину. Уголовное дело уже передано в Первомайский районный суд Омска, где будет рассмотрено по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.
Отметим, что, согласно п. 3.2. ПДД РФ, при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.