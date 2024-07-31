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До двух лет лишения свободы. Омский фельдшер пойдет под суд за ДТП с медсестрой

31 июля 2024, 05:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский фельдшер предстанет перед судом из-за пострадавшей в ДТП коллеги

Водитель скорой помощи неверно оценил ситуацию на дороге. Его действия привели к столкновению, в котором пострадала медсестра.

В суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего водителя скорой помощи. Мужчина, как сообщили в прокуратуре Омской области, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел 4 февраля 2024 года на регулируемом перекрестке улиц 7-я Северная и Орджоникидзе. Водитель, управляя автомобилем «ГАЗ А6ВR23» со включенным проблесковым маячком, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ладой Гранта».

Видео: Прокуратура Омской области

Как выяснили во время следствия, водитель рассчитывал на то, что ему уступят дорогу и обеспечат беспрепятственный проезд. Однако ситуацию он оценил неверно, что привело к столкновению.

В результате ДТП пострадала 38-летняя медицинская сестра БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ», получившая тяжкие травмы. Водитель полностью признал свою вину. Уголовное дело уже передано в Первомайский районный суд Омска, где будет рассмотрено по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Отметим, что, согласно п. 3.2. ПДД РФ, при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.

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