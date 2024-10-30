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Нижнеомский район

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2024
Величественные стены и мраморные полы: в Омской области построили новый храм
Здание находится в Нижнеомском районе, его строили в течение 16 лет.
30 октября, 08:25
Избил ботинком. Омич проломил голову полицейскому за его работу
В суде нападавший свою вину не признал и не дал абсолютно никаких показаний. Ближайшие 3,6 года ему придется провести в колонии.
16 августа, 03:42
До двух лет лишения свободы. Омский фельдшер пойдет под суд за ДТП с медсестрой
31 июля, 05:14
Оставил ружье без присмотра. Омич предстанет перед судом за смерть сына от огнестрела
24 апреля, 06:07
«Помощи ждать неоткуда». Жители Нижнеомского района пожаловались на затопление
14 апреля, 12:22
2023
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что
6 августа 2023, 05:51
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
26 июля 2023, 06:39
Да будет свет! На севере Омской области восстановили электроснабжение после аварии
Подключение районов к электричеству затянулось на несколько часов.
12 июля 2023, 10:27
Без огней. Житель Омской области получил срок за аварию с 4 погибшими
17 марта 2023, 12:25
Ожог ребенка кипящим маслом, массовая драка и продажа «истории». Воскресный Омск
12 марта 2023, 14:00
Бензин не помог жителю Омской области разжечь печь, но надолго отправил в больницу
У мужчины диагностирован обширный ожог туловища.
8 февраля 2023, 08:52

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