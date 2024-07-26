Гарнизонный военный суд Омска наказал военнослужащего, устроившего «пьяное» ДТП

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Пресс-служба военных судов сообщила о вынесении приговора военнослужащему, попавшему в ДТП в конце июня минувшего года: мужчину лишили водительских прав на 2 года, а также обязали оплатить 220 тысяч рублей штрафа.
Как сообщается, это повторное нарушение, допущенное военнослужащим: ранее его наказывали за управление транспортом в пьяном виде, однако в этот раз он стал участником ДТП. Когда на место происшествия для оформления протокола прибыли представители МВД, мужчина нецензурно выразил свое недовольство ситуацией, в связи с чем к административному делу добавилась и статья за оскорбление представителя власти.
Как рассказал представитель пресс-службы, приговор еще не обрел законной силы.
Напомним, ранее Город55 сообщал об ужесточении наказания водителю, также допустившего ДТП в состоянии опьянения: столкновение двух машин привело к пожару, из-за которого погиб другой участник аварии.