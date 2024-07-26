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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

иллюстрация

Гарнизонный военный суд Омска наказал военнослужащего, устроившего «пьяное» ДТП

26 июля 2024, 06:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омске осудили военнослужащего, попавшего в ДТП и оскорбившего инспектора

Мужчина уже совершал подобное правонарушение и понес административную ответственность, однако снова сел пьяным за руль, а после — обругал инспекторов.

Пресс-служба военных судов сообщила о вынесении приговора военнослужащему, попавшему в ДТП в конце июня минувшего года: мужчину лишили водительских прав на 2 года, а также обязали оплатить 220 тысяч рублей штрафа.

Как сообщается, это повторное нарушение, допущенное военнослужащим: ранее его наказывали за управление транспортом в пьяном виде, однако в этот раз он стал участником ДТП. Когда на место происшествия для оформления протокола прибыли представители МВД, мужчина нецензурно выразил свое недовольство ситуацией, в связи с чем к административному делу добавилась и статья за оскорбление представителя власти.

Как рассказал представитель пресс-службы, приговор еще не обрел законной силы.

Напомним, ранее Город55 сообщал об ужесточении наказания водителю, также допустившего ДТП в состоянии опьянения: столкновение двух машин привело к пожару, из-за которого погиб другой участник аварии.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Уголовное дело#Нарушение#Штраф#Лишение прав#Новости#Административная ответственность#Пресс-служба#Военный суд
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