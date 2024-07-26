Гарнизонный военный суд Омска наказал военнослужащего, устроившего «пьяное» ДТП

Как сообщается, это повторное нарушение, допущенное военнослужащим: ранее его наказывали за управление транспортом в пьяном виде, однако в этот раз он стал участником ДТП. Когда на место происшествия для оформления протокола прибыли представители МВД, мужчина нецензурно выразил свое недовольство ситуацией, в связи с чем к административному делу добавилась и статья за оскорбление представителя власти.