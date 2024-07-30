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Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города

Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города

30 июля 2024, 12:55
Фото: gorod55.ru
В городской администрации опубликовали список улиц, которые будут перекрыты для проведения Сибирского международного марафона и других мероприятий, посвященных Дню города.

В мэрии рассказали, какие улицы Омска будут перекрыты для проведения Сибирского международного марафона и других мероприятий, посвященных Дню города.

С 10:00 31 июля до 15:00 4 августа движение будет запрещено по Соборной площади на участке от улицы Интернациональной до улицы Ивана Алексеева, а также по Банковскому переулку на участке от Соборной площади до улицы Певцова.

Фото: Администрация Омска

Такие же ограничения будут действовать с 10:00 31 июля до 15:00 4 августа.

С 12:00 до 22:00 2 августа проезд будет невозможен по улице Партизанской на участке от Омской крепости до Ленина, а также по улице Таубе, Спартаковской (на участке от Партизанской до Голика) и улице Петра Некрасова на том же участке.

Фото: Администрация Омска

С 21:00 2 августа до 24:00 3 августа будет перекрыт участок улицы Ленина: от улицы Ивана Алексеева до Партизанской. Также объезжать придется участок улицы Герцена: от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы.

С 6:00 до 24:00 3 августа движение будет невозможно:

  • по ул. Бударина (от Карла Либкнехта до Щербанева)
  • по ул. Щербанева (от Ленина до участка автодороги от Щербанева до улицы Гагарина)
  • по ул. Ленина (от Партизанской до Лермонтова, включая Юбилейный мост)
  • по ул. Ивана Алексеева и Красина
  • по ул. Партизанской (от Омской крепости до Ленина)
  • по ул. Спартаковской
  • по ул. Тарской (от Интернациональной до Спартаковской)
  • по ул. Таубе и Петра Некрасова,
  • по ул. Карла Либкнехта (на участке от дома №6 до Партизанской)
  • по набережной Тухачевского (от Таубе до ул. Ивана Алексеева)
  • по ул. Думской (на участке от Ленина до проспекта Карла Маркса)
Фото: Администрация Омска

С 6:00 до 14:00 3 августа движение будет ограничено:

  • по набережной Тухачевского (от Ивана Алексеева до Кемеровской)
  • по улице Кемеровской (от набережной Тухачевского до улицы Волочаевской)
  • по улице Ленина (от улицы Лермонтова до Ленинградской площади)
  • по улице Лермонтова (от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина)
  • по улице Б. Тито (от Ильинской до дома №4 по проспекту Карла Маркса)
  • по улице Чкалова (от Ильинской до Ленина)
  • по улице Короленко (от проспекта Карла Маркса до Комиссаровской)
  • по Иртышской набережной (от Ленинградской площади до Шаумяна)
  • по улице Шаумяна (от 9-й Ленинской до 12-й Пролетарской)
  • по автодороге на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе домов №1 и 2 по Ленинградской площади
  • по улице Циолковского (от проспекта Карла Маркса до Иртышской набережной)
Фото: Администрация Омска
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Транспортная развязка#Перекроют проезд#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Перекрытие улиц#Перекрытые дороги#Транспортная сеть#Перекрытие перекрестка
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