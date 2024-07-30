Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В мэрии рассказали, какие улицы Омска будут перекрыты для проведения Сибирского международного марафона и других мероприятий, посвященных Дню города.
С 10:00 31 июля до 15:00 4 августа движение будет запрещено по Соборной площади на участке от улицы Интернациональной до улицы Ивана Алексеева, а также по Банковскому переулку на участке от Соборной площади до улицы Певцова.
Такие же ограничения будут действовать с 10:00 31 июля до 15:00 4 августа.
С 12:00 до 22:00 2 августа проезд будет невозможен по улице Партизанской на участке от Омской крепости до Ленина, а также по улице Таубе, Спартаковской (на участке от Партизанской до Голика) и улице Петра Некрасова на том же участке.
С 21:00 2 августа до 24:00 3 августа будет перекрыт участок улицы Ленина: от улицы Ивана Алексеева до Партизанской. Также объезжать придется участок улицы Герцена: от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы.
С 6:00 до 24:00 3 августа движение будет невозможно:
С 6:00 до 14:00 3 августа движение будет ограничено: