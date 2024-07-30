После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города

В Омске ощутимо похолодает к ближайшим выходным и пройдут мощные дожди

Вторая половина рабочей недели будет жаркой, но к выходным станет прохладнее и пасмурнее. В субботу и воскресенье лучше кинуть в сумку зонт.

Сюжет День города