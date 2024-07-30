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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

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После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города

30 июля 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске ощутимо похолодает к ближайшим выходным и пройдут мощные дожди

Вторая половина рабочей недели будет жаркой, но к выходным станет прохладнее и пасмурнее. В субботу и воскресенье лучше кинуть в сумку зонт.

Сегодня, 30 июля, в Омске ожидается до +24 градусов, местами небольшой дождь и ветер. Утро 31 июля начнется с небольшого тумана, днем ожидается сильный ветер и +23…+28 градусов.

Прогноз погодыПрогноз погоды
Прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Первый день заката лета — 1 августа, встретит омичей ясной погодой, однако местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха составит +27…+32 градуса тепла.

На День города погода не порадует омичей. Выходные пройдут более прохладными, ожидается до +24 градусов и небольшой дождь.

Прогноз погоды на август-2024: ждать ли июльской жары?
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#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#День города#Новости#Гроза#Дождь#Обь-Иртышское УГМС
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