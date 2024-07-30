После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города

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Published Сегодня, 05:02
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Сегодня, 30 июля, в Омске ожидается до +24 градусов, местами небольшой дождь и ветер. Утро 31 июля начнется с небольшого тумана, днем ожидается сильный ветер и +23…+28 градусов.
Первый день заката лета — 1 августа, встретит омичей ясной погодой, однако местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха составит +27…+32 градуса тепла.
На День города погода не порадует омичей. Выходные пройдут более прохладными, ожидается до +24 градусов и небольшой дождь.