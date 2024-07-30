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Перекрытие перекрестка

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Июль
Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города
30 июля, 12:55
Март
Отрезанное Левобережье: как омичи добираются до работы после перекрытия Архитекторов
27 марта, 06:08
В мэрии Омска прокомментировали перекрытие перекрестка улиц Степанца и 70 лет Октября
17 марта, 04:50

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