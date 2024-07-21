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Имя для лемура, долги 8-летнего ребенка и неправильная реклама. Омск в воскресенье

Имя для лемура, долги 8-летнего ребенка и неправильная реклама. Омск в воскресенье

21 июля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Чужие задолженности вновь «повесили» на 8-летнего ребенка.

Об этом в минувшую субботу сообщила мама девочки — журналистка Мария Гавриленко. Вся прошедшая неделя для женщины была борьбой: ранее «выписанные» задолженности по чужим судебным делам постепенно снимались, а к ситуации подключились приставы и прокуратура. 19 июля пропала последняя задолженность. Но покой длился недолго — не прошло и суток, как ребенок вновь «задолжал»:

«Меньше суток — и снова». Дочери омской журналистки вновь начислили чужие долги
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Новость №2. Омичи выбирают имя для лемура.

Правда, «голосование» немного запоздало — героине публикации уже исполнилось 4 месяца, но тому были серьезные причины: ведь горожане придумали почти сотню различных вариантов. Ну, а имя — это навсегда, поэтому к вопросу подошли очень серьезно: из всех вариантов сотрудники зоопарка оставили только три. Кстати, еще можно успеть проголосовать и более того — узнать, как выбирают имена для животных:

Скажите, как ее зовут. Омичам предложили выбрать имя молодому лемуру из Экоцентра
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Новость №3. Отмена рекламы с лицом Инстасамки.

Популярная исполнительница стала амбасадором платформы «Сфера» — интернет-системы для взаимодействия учителей, родителей и учеников. Однако «Союзов отцов» Омской области возмутился выбором лица рекламной компании — исполнительница зарекомендовала себя не лучшим образом, а поэтому активисты общественной организации и попросили убрать рекламу. И сегодня «Союз отцов» опубликовал ответ мэрии Омска:

Мэрия Омска сняла рекламу с эпатажной певицей после обращения «Союза отцов»
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#Илья Скобин#Реклама#Омск#Мэрия#Ребенок#Зоопарк#Родители#Голосование#Итоги дня#Учителя#Ученики#Имя#Лемур
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