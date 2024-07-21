Имя для лемура, долги 8-летнего ребенка и неправильная реклама. Омск в воскресенье

Правда, «голосование» немного запоздало — героине публикации уже исполнилось 4 месяца, но тому были серьезные причины: ведь горожане придумали почти сотню различных вариантов. Ну, а имя — это навсегда, поэтому к вопросу подошли очень серьезно: из всех вариантов сотрудники зоопарка оставили только три. Кстати, еще можно успеть проголосовать и более того — узнать, как выбирают имена для животных: