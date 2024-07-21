gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

иллюстрация

Скажите, как ее зовут. Омичам предложили выбрать имя молодому лемуру из Экоцентра

21 июля 2024, 09:17
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский Экоцентр попросил горожан помочь выбрать имя для молодого лемура

Поиски имени еще продолжаются: из первоначальных 70 вариантов, предложенных омичами, выбрали трех «финалистов».

19 июля Омский зоопарк, функционирующий при Детском ЭкоЦентре, запустил второй «тур» голосования за имя для «малявки-лемура», живущего без имени уже 4 месяца. Ранее омичам предлагали придумать имя для лемура — получилось более 70 вариантов, однако не все из них подходили под критерии зоопарка.

Как оказалось, существует несколько важных правил, по которым животным дают имена: во-первых, оно не должно повторяться — то есть, двух зверей с одним именем в зоопарке быть не может, во-вторых, имя не должно быть вычурным, и, в-третьих — имя должно подходить животному.

В отборе приняли участие все сотрудники зоопарка — как отмечается в сообщении в социальных сетях, ведь именно они и будут ежедневно им пользоваться. На суд омичей предложено несколько вариантов: Ева, Мишель и Саманта. Принять участие в голосовании можно в социальных сетях Омского зоопарка — оно продлится до 31 июля.

Кто живет в кустах? Что делать, если нашел птенца в лесу
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Голосование#Новости#Омичи#Имя#Омский зоопарк#Экоцентр#Лемур
Подпишитесь
Есть погибший. Омская прокуратура начала проверку после крупного пожара в ЦАО
Вчера, 12:03
Слухи подтвердились. Новым куратором внутренней политики региона стал Егор Горбатенко
Вчера, 03:42
Снова авария. Жители центра Омска пожаловались на работу интернета Ростелеком
Вчера, 12:53
Запасаемся водой. В Омскводоканале предупредили о скором отключении водоснабжения
Сегодня, 07:20
«Меньше суток — и снова». Дочери омской журналистки вновь начислили чужие долги
Сегодня, 06:04
Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске
Сегодня, 03:45