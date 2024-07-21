Скажите, как ее зовут. Омичам предложили выбрать имя молодому лемуру из Экоцентра

Как оказалось, существует несколько важных правил, по которым животным дают имена: во-первых, оно не должно повторяться — то есть, двух зверей с одним именем в зоопарке быть не может, во-вторых, имя не должно быть вычурным, и, в-третьих — имя должно подходить животному.