Скажите, как ее зовут. Омичам предложили выбрать имя молодому лемуру из Экоцентра

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
19 июля Омский зоопарк, функционирующий при Детском ЭкоЦентре, запустил второй «тур» голосования за имя для «малявки-лемура», живущего без имени уже 4 месяца. Ранее омичам предлагали придумать имя для лемура — получилось более 70 вариантов, однако не все из них подходили под критерии зоопарка.
Как оказалось, существует несколько важных правил, по которым животным дают имена: во-первых, оно не должно повторяться — то есть, двух зверей с одним именем в зоопарке быть не может, во-вторых, имя не должно быть вычурным, и, в-третьих — имя должно подходить животному.
В отборе приняли участие все сотрудники зоопарка — как отмечается в сообщении в социальных сетях, ведь именно они и будут ежедневно им пользоваться. На суд омичей предложено несколько вариантов: Ева, Мишель и Саманта. Принять участие в голосовании можно в социальных сетях Омского зоопарка — оно продлится до 31 июля.