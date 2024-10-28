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Ученики

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2024
Все только начинается. В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью школьников
28 октября, 11:39
Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области
19 октября, 06:09
Новые требования к ЕГЭ. В Омске выпускникам хотят усложнить поступление в ВУЗы
С каждым годом система образования в России претерпевает изменения, и вот очередное нововведение, которое может существенно повлиять на будущее выпускников.
25 сентября, 07:47
«Продержали на улице около часа». Из омской гимназии эвакуировали учеников
19 сентября, 11:17
В омской школе шестиклассница порезала одноклассника канцелярским ножом
7 сентября, 03:55
«А» до «К». Стало известно, какая омская школа стала лидером по числу первоклассников
3 сентября, 07:09
Имя для лемура, долги 8-летнего ребенка и неправильная реклама. Омск в воскресенье
21 июля, 14:00
Занятия отменяются. В омской школе № 89 треснула и отъехала стена
16 апреля, 02:54
Глава Минобра Омской области Кротт высказался о новом предложении Путина по ЕГЭ
1 марта, 02:52
2023
Затянули сроки. Проблемную школу в Омской области готовят к сдаче в эксплуатацию
13 декабря 2023, 02:51
Школьник из Омска занял призовое место в международной олимпиаде по финбезопасности
9 октября 2023, 04:05
Правительство Омской области направит средства на обеспечение безопасности школьников
Такое решение было принято на заседании регионального кабинета министров.
6 октября 2023, 12:56
Виталий Хоценко побывал на торжественной линейке в Черлакской средней школе №1
Врио губернатора поздравил школьников с Днем знаний и пожелал успехов в новом учебном году.
1 сентября 2023, 08:55
Каждый третий омич признался, что ненавидел начало учебного года и 1 Сентября
Также выяснилось, что чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами.
24 августа 2023, 08:39
Время бантиков. В школах Омска отзвенели последние звонки
22 мая 2023, 07:27

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