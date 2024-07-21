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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Рекламный баннер, ставший предметом обращения.

Мэрия Омска сняла рекламу с эпатажной певицей после обращения «Союза отцов»

21 июля 2024, 12:03
Фото: Страница «Союза отцов — Омская область» в социальной сети «ВКонтакте»
Рекламный баннер, ставший предметом обращения.

Омский «Союз отцов» добился демонтажа рекламных баннеров с лицом Инстасамки

Представители общественной организации опубликовали ответ городской администрации: баннеры с рекламой, амбассадором которой являлась певица Инстасамка, были сняты.

Активисты омского «Союза отцов» опубликовали официальный ответ городской администрации на их публичное заявление, поданное еще в конце мая — мэрия сняла все баннеры с эпатажной рэпершей.

Как отмечалось в заявлении представителей «Союза отцов», исполнитель, «прославляющий» социально неодобряемое поведение, не может быть рекламным лицом для платформы «Сфера», чья целевая аудитория — дети, их родители и преподаватели (как упоминается в заявлении активистов, «Сферу» пытаются интегрировать в систему образования с 2023 года).

Всего в Омске было два таких баннера — 19 июля их уже сняли с рекламных конструкций.

Напомним, ранее Город55 сообщал об инциденте с рэпером Кишлаком: перед выступлением в одном из омских клубов, к нему в гримерку ворвались неизвестные и распылили перцовый газ.

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#Илья Скобин#Общество#Реклама#Образование#Омск#Мэрия#Дети#Родители#Новости#Инцидент#Певица#Преподаватели
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