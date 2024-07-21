Мэрия Омска сняла рекламу с эпатажной певицей после обращения «Союза отцов»

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Активисты омского «Союза отцов» опубликовали официальный ответ городской администрации на их публичное заявление, поданное еще в конце мая — мэрия сняла все баннеры с эпатажной рэпершей.
Как отмечалось в заявлении представителей «Союза отцов», исполнитель, «прославляющий» социально неодобряемое поведение, не может быть рекламным лицом для платформы «Сфера», чья целевая аудитория — дети, их родители и преподаватели (как упоминается в заявлении активистов, «Сферу» пытаются интегрировать в систему образования с 2023 года).
Всего в Омске было два таких баннера — 19 июля их уже сняли с рекламных конструкций.
Напомним, ранее Город55 сообщал об инциденте с рэпером Кишлаком: перед выступлением в одном из омских клубов, к нему в гримерку ворвались неизвестные и распылили перцовый газ.