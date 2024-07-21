Мэрия Омска сняла рекламу с эпатажной певицей после обращения «Союза отцов»

Как отмечалось в заявлении представителей «Союза отцов», исполнитель, «прославляющий» социально неодобряемое поведение, не может быть рекламным лицом для платформы «Сфера», чья целевая аудитория — дети, их родители и преподаватели (как упоминается в заявлении активистов, «Сферу» пытаются интегрировать в систему образования с 2023 года).