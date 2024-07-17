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В Омске началась реставрация стелы в сквере 70-летия Победы

В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы

17 июля 2024, 08:29
Фото: Администрация Омска

В Омске началась реставрация стелы в сквере 70-летия Победы

На реставрацию стелы «Вечной славы», расположенную в сквере на улице Заозерной, планируется потратить 4,5 млн рублей, подрядчик уже приступил к выполнению работ.

В Советском округе Омска началась реставрация стелы «Вечной славы», которая расположена в сквере 70-летия Победы на улице Заозерной. Проект победил в конкурсе муниципальных грантов в номинации «Решают люди».

В сквере планируется обновить тротуарную плитку, заменить плитку на постаменте памятника «Журавли», а также покрасить скамейки и фонарные столбы. В городской администрации рассказали, что подрядчик ООО «ЗАВХОЗ» уже подготовил поверхности мемориала к покраске и заказал необходимые материалы.

На ремонт объекта из бюджета выделено около 4,5 млн рублей. Закончить работы планируется к середине августа.

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#Анастасия Баянова#Война#Омск#Омская область#Памятники#Великая Отечественная война#Памятник#Новости#Исторический памятник#Реставрация#Стела
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