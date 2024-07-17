В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Советском округе Омска началась реставрация стелы «Вечной славы», которая расположена в сквере 70-летия Победы на улице Заозерной. Проект победил в конкурсе муниципальных грантов в номинации «Решают люди».
В сквере планируется обновить тротуарную плитку, заменить плитку на постаменте памятника «Журавли», а также покрасить скамейки и фонарные столбы. В городской администрации рассказали, что подрядчик ООО «ЗАВХОЗ» уже подготовил поверхности мемориала к покраске и заказал необходимые материалы.
На ремонт объекта из бюджета выделено около 4,5 млн рублей. Закончить работы планируется к середине августа.