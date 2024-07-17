В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы

В сквере планируется обновить тротуарную плитку, заменить плитку на постаменте памятника «Журавли», а также покрасить скамейки и фонарные столбы. В городской администрации рассказали, что подрядчик ООО «ЗАВХОЗ» уже подготовил поверхности мемориала к покраске и заказал необходимые материалы.