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Омскому Горсовету предложили установить новый мемориал в Парке Победы

«Хотелось бы более выразительный»: омские депутаты обсудили проект нового мемориала

13 июня 2024, 10:35
Фото: 1MI

Омскому Горсовету предложили установить новый мемориал в Парке Победы

Это будет памятник погибшим, пропавшим без вести и умершим в госпиталях участниках войны.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам, которое прошло сегодня, 13 июня, речь шла в том числе о планах установки нового мемориала. Городская администрация предложила создать памятник погибшим, пропавшим без вести и умершим в госпиталях участникам Великой Отечественной войны. Появится он в Парке Победы. Создание и установку готово профинансировать ООО «Стройтраст», а организует работы ИП В. Ю. Шевченко.

Против установки памятника не выступил никто, но выяснилось, что некоторых депутатов не устраивает эстетическая сторона вопроса.

— Может быть, следует подумать над тем, чтобы памятник был более выразительный, — рассказала глава комитета Светлана Студеникина. — Мне кажется, он какой-то примитивный…

Наталье Старовойтовой показался, что памятник слишком маленький и что он затеряется в просторном парке.

Докладчик, глава Кировского округа Алексей Наседкин, рассказал, что эскиз мемориала пока в работе, и возможны изменения. К тому же памятник поставят не среди деревьев: вокруг него будет открытое пространство, на котором мемориал будет вполне заметен.

В итоге депутаты одобрили идею. Теперь окончательное решение об установке памятника будет принято на пленарном заседании городского Совета.

В омском Парке Победы появится еще один памятник
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#Николай Эйхвальд#Омск#Памятники#Светлана Студеникина#Новости#Горсовет#Парк Победы#Наталья Старовойтова
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