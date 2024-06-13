«Хотелось бы более выразительный»: омские депутаты обсудили проект нового мемориала

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам, которое прошло сегодня, 13 июня, речь шла в том числе о планах установки нового мемориала. Городская администрация предложила создать памятник погибшим, пропавшим без вести и умершим в госпиталях участникам Великой Отечественной войны. Появится он в Парке Победы. Создание и установку готово профинансировать ООО «Стройтраст», а организует работы ИП В. Ю. Шевченко.