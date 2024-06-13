«Хотелось бы более выразительный»: омские депутаты обсудили проект нового мемориала

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам, которое прошло сегодня, 13 июня, речь шла в том числе о планах установки нового мемориала. Городская администрация предложила создать памятник погибшим, пропавшим без вести и умершим в госпиталях участникам Великой Отечественной войны. Появится он в Парке Победы. Создание и установку готово профинансировать ООО «Стройтраст», а организует работы ИП В. Ю. Шевченко.
Против установки памятника не выступил никто, но выяснилось, что некоторых депутатов не устраивает эстетическая сторона вопроса.
— Может быть, следует подумать над тем, чтобы памятник был более выразительный, — рассказала глава комитета Светлана Студеникина. — Мне кажется, он какой-то примитивный…
Наталье Старовойтовой показался, что памятник слишком маленький и что он затеряется в просторном парке.
Докладчик, глава Кировского округа Алексей Наседкин, рассказал, что эскиз мемориала пока в работе, и возможны изменения. К тому же памятник поставят не среди деревьев: вокруг него будет открытое пространство, на котором мемориал будет вполне заметен.
В итоге депутаты одобрили идею. Теперь окончательное решение об установке памятника будет принято на пленарном заседании городского Совета.