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иллюстрация

Не дождался скорой. Омич на гидроцикле вылетел на берег и разбился о дерево

15 июля 2024, 06:37
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске мужчина на гидроцикле вылетел на берег и разбился о дерево

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на реке Омь.

В региональном МЧС сообщили о трагическом происшествии на реке Омь. Инцидент произошел накануне вечером во время катания на гидроцикле в районе садоводческого товарищества «Дружба».

Как выяснилось, 36-летний водитель гидроцикла не смог справиться с управлением и выехал на берег реки Омь, где влетел в дерево. В результате этого происшествия мужчина погиб до того, как приехала скорая помощь.

место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: МЧС Омской области

Сотрудники МЧС предупреждают омичей:

  • запрещается управлять гидроциклом в нетрезвом состоянии;
  • запрещено управлять гидроциклом лицам, не имеющим права управлять маломерным судном, а также лицам, не достигшим 14 лет;
  • нельзя использовать гидроцикл в темное время суток;
  • не разрешается перевозить на гидроцикле детей дошкольного возраста;
  • запрещено кататься на акватории, прилегающей к пляжам.
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