Не дождался скорой. Омич на гидроцикле вылетел на берег и разбился о дерево

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:41
В региональном МЧС сообщили о трагическом происшествии на реке Омь. Инцидент произошел накануне вечером во время катания на гидроцикле в районе садоводческого товарищества «Дружба».
Как выяснилось, 36-летний водитель гидроцикла не смог справиться с управлением и выехал на берег реки Омь, где влетел в дерево. В результате этого происшествия мужчина погиб до того, как приехала скорая помощь.
Сотрудники МЧС предупреждают омичей: