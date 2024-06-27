Несчастный случай. В Омской области за один вечер утонули два студента

Напомним, что на днях в Муромцевском районе произошел еще один трагический случай. 64-летний мужчина отдыхал на берегу котлована вместе с друзьями. Это место не было предназначено для купания, однако он решил рискнуть. В воде ему стало плохо, и он не смог выбраться на берег самостоятельно.