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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

иллюстрация

Несчастный случай. В Омской области за один вечер утонули два студента

27 июня 2024, 06:16
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

За прошедшие сутки в Омской области утонуло два молодых человека

В поселке Большеречье 17-летний подросток пытался переплыть реку Большая и утонул. В Седельниковском районе в пруду глубиной более 4 метров утонул 18-летний студент. Молодой человек поскользнулся и упал в воду. К сожалению, он не умел плавать.

В омском следкоме сообщили, что сейчас следователи выясняют обстоятельства двух несчастных случаев на воде. Трагедии произошли вчера, 26 июня.

Около шести часов вечера в поселке Большеречье 17-летний студент колледжа утонул в реке Большая, пытаясь ее переплыть. Его друзья пытались спасти юношу, но, к сожалению, не смогли. По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Также около 6 часов в Седельниковском районе в пруду глубиной более четырех метров утонул 18-летний студент из села Голубовка. Оказалось, что молодой человек не умел плавать. Во время рыбалки он поскользнулся и упал с плотины. Следственный комитет проверяет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что на днях в Муромцевском районе произошел еще один трагический случай. 64-летний мужчина отдыхал на берегу котлована вместе с друзьями. Это место не было предназначено для купания, однако он решил рискнуть. В воде ему стало плохо, и он не смог выбраться на берег самостоятельно.

Погиб во время купания. В Омской области мужчине стало плохо прямо в воде
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