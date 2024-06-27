Несчастный случай. В Омской области за один вечер утонули два студента

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:19
В омском следкоме сообщили, что сейчас следователи выясняют обстоятельства двух несчастных случаев на воде. Трагедии произошли вчера, 26 июня.
Около шести часов вечера в поселке Большеречье 17-летний студент колледжа утонул в реке Большая, пытаясь ее переплыть. Его друзья пытались спасти юношу, но, к сожалению, не смогли. По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Также около 6 часов в Седельниковском районе в пруду глубиной более четырех метров утонул 18-летний студент из села Голубовка. Оказалось, что молодой человек не умел плавать. Во время рыбалки он поскользнулся и упал с плотины. Следственный комитет проверяет все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что на днях в Муромцевском районе произошел еще один трагический случай. 64-летний мужчина отдыхал на берегу котлована вместе с друзьями. Это место не было предназначено для купания, однако он решил рискнуть. В воде ему стало плохо, и он не смог выбраться на берег самостоятельно.