gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Гидроцикл

Выбрать дату
2024
Не дождался скорой. Омич на гидроцикле вылетел на берег и разбился о дерево
15 июля, 06:37
2022
В парке 300-летия Омска ребенку размозжило пальцы квадроциклом
Ногу девочки затянуло в механизм во время катания с инструктором.
28 июля 2022, 05:54
Водитель катера в Омске незаконно возил пассажиров на тюбинге по Иртышу
Очевидцы рассказали подробности о работе гидроцикла, который совершил смертельный рейс.
11 июля 2022, 08:33
В аварии с гидроциклом погиб курсант Омского автобронетанкового института
Установлено, что водитель катера с тюбингом не имел разрешения на такие развлечения.
11 июля 2022, 06:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика