Омску снова грозят ливень с градом

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Главное управление МЧС России по Омской области предупредило жителей региона о том, что вечером 14 июля и в первой половине ночи ожидается опасная погода: «очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, гроза, град».
В связи с этим спасатели советуют соблюдать меры предосторожности.
— Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, не паркуйте под ними автомобили, — уточнили в МЧС. — Не оставляйте детей без присмотра…
Во время града стоит оставаться дома и не подходить близко к окнам, а если град застал кого-то в автомобиле — нужно остановиться. С балконов, лоджий, подоконников и крыш нужно снять предметы, которые при падении могут нанести травму. Если из-за разгула стихий возникла чрезвычайная ситуация, необходимо позвонить по номеру 101.