Омску снова грозят ливень с градом

Во время града стоит оставаться дома и не подходить близко к окнам, а если град застал кого-то в автомобиле — нужно остановиться. С балконов, лоджий, подоконников и крыш нужно снять предметы, которые при падении могут нанести травму. Если из-за разгула стихий возникла чрезвычайная ситуация, необходимо позвонить по номеру 101.