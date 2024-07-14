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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Омичей предупредили об очень сильном дожде и ветре

Омску снова грозят ливень с градом

14 июля 2024, 10:58
Фото: 1MI

Омичей предупредили об очень сильном дожде и ветре

В МЧС советуют быть очень осторожными.

Главное управление МЧС России по Омской области предупредило жителей региона о том, что вечером 14 июля и в первой половине ночи ожидается опасная погода: «очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, гроза, град».

В связи с этим спасатели советуют соблюдать меры предосторожности.

— Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, не паркуйте под ними автомобили, — уточнили в МЧС. — Не оставляйте детей без присмотра…

Во время града стоит оставаться дома и не подходить близко к окнам, а если град застал кого-то в автомобиле — нужно остановиться. С балконов, лоджий, подоконников и крыш нужно снять предметы, которые при падении могут нанести травму. Если из-за разгула стихий возникла чрезвычайная ситуация, необходимо позвонить по номеру 101.

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#Николай Эйхвальд#Омск#МЧС#Новости#Град#Ливень
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