Подводя итоги. Омский муниципальный район отчитался о модернизации ЖКХ

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Одним из ключевых элементов финансирования района стал комплекс ЖКХ, на совершенствование которого в минувшем финансовом году было выделено более 603 миллионов рублей.
Как отметила Ольга Сидоренко, являющаяся председателем Комитета финансов и контроля, финансирование повышение качества и надежности услуг ЖКХ велось на всех уровнях бюджета, и, по сравнению с показателями 2022 года, денежное обеспечение сектора жилищно-коммунальных услуг в районе увеличилось в 2,5 раза.
Как рассказали в администрации Омского района, на выделенные средства муниципалитет смог оборудовать три водоочистные станции, расположенные в Большекулачье и Луговой, а также у разъезда Петрушенко. Стоимость нового оборудования составила 10,4 миллиона рублей. Кроме того, муниципалитет также обновил теплотехнические агрегаты в поселках Новоомский и Троицкое.
Вместе с тем улучшилось и качество обращения с твердыми коммунальными отходами: в 2023 году на территории района, в общей сложности, ввели в эксплуатацию 53 контейнерные площадки, а также оборудовали 17 площадок для мусорных бункеров — «лодочек».
Напомним, работы по совершенствованию теплосетей ведутся и в Омске: ранее Город55 сообщал о том, что «Тепловая компания» приступила к ремонту отопительных магистралей в районе библиотеки им. Пушкина.