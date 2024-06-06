Подводя итоги. Омский муниципальный район отчитался о модернизации ЖКХ

Как рассказали в администрации Омского района, на выделенные средства муниципалитет смог оборудовать три водоочистные станции, расположенные в Большекулачье и Луговой, а также у разъезда Петрушенко. Стоимость нового оборудования составила 10,4 миллиона рублей. Кроме того, муниципалитет также обновил теплотехнические агрегаты в поселках Новоомский и Троицкое.