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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

иллюстрация

Подводя итоги. Омский муниципальный район отчитался о модернизации ЖКХ

6 июня 2024, 14:01
Фото: 1MI
иллюстрация
В минувшую среду, 5 июня, в зале заседаний Омского района огласили итоги завершившегося 2023 финансового года: доходы и финансирование района выросли.

Одним из ключевых элементов финансирования района стал комплекс ЖКХ, на совершенствование которого в минувшем финансовом году было выделено более 603 миллионов рублей.

Как отметила Ольга Сидоренко, являющаяся председателем Комитета финансов и контроля, финансирование повышение качества и надежности услуг ЖКХ велось на всех уровнях бюджета, и, по сравнению с показателями 2022 года, денежное обеспечение сектора жилищно-коммунальных услуг в районе увеличилось в 2,5 раза.

Как рассказали в администрации Омского района, на выделенные средства муниципалитет смог оборудовать три водоочистные станции, расположенные в Большекулачье и Луговой, а также у разъезда Петрушенко. Стоимость нового оборудования составила 10,4 миллиона рублей. Кроме того, муниципалитет также обновил теплотехнические агрегаты в поселках Новоомский и Троицкое.

Вместе с тем улучшилось и качество обращения с твердыми коммунальными отходами: в 2023 году на территории района, в общей сложности, ввели в эксплуатацию 53 контейнерные площадки, а также оборудовали 17 площадок для мусорных бункеров — «лодочек».

Напомним, работы по совершенствованию теплосетей ведутся и в Омске: ранее Город55 сообщал о том, что «Тепловая компания» приступила к ремонту отопительных магистралей в районе библиотеки им. Пушкина.

АО «Тепловая компания» начала реконструкцию теплосетей у библиотеки им. Пушкина
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#Илья Скобин#Общество#ЖКХ#Омская область#Финансирование#Омский район#Новости#Контейнерные площадки
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