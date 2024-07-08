Депутат Госдумы предложила забрать у Федерации полномочия по формированию тарифов ЖКХ

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Разворотнева рассказала «Новым Известиям» об изменении тарифов ЖКХ с 1 августа этого года и предложила забрать у Федерации полномочия по их формированию.
Напомним, что начиная с последнего месяца лета россияне будут платить за услуги ЖКХ почти на 10% больше. Как выяснилось, богатые регионы платят за ЖКХ в процентном отношении к доходам меньше, чем другие субъекты РФ.
«У нас не стоит задача выяснить порог платежеспособности москвичей. У нас задача — формирование экономически обоснованных тарифов. Тарифы, в том числе, сильно зависят от эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, и здесь, в Москве, есть преимущества — хорошее состояние коммунальной инфраструктуры, сравнительно низкая изношенность, высокая концентрация плательщиков. Объективно в Москве тарифы могут быть дешевле», — рассказала Светлана Разворотнева.
На ситуацию также влияет система социальной защиты, которая, как отметила депутат, в в Москве самая мощная. Субсидии могут получить граждане, у которых расходы на ЖКУ превышают 10% совокупного дохода семьи, в других же регионах это 22%.
«По всей стране активно обсуждается вопрос о том, чтобы сформировать тарифы в зависимости от платежеспособного спроса населения, настроить систему субсидий. Действительно, многие регионы не повышают тарифы, опасаясь того, что население это негативно воспримет, но в результате этого понижается качество коммунальных услуг. Помощь оказывается и богатым, и бедным. В то время как правильная модель была бы устанавливать экономически обоснованные цены, но помогать точечно тем, кому сложно за это расплачиваться», — добавила депутат.
Кроме того, Светлана Разворотнева отметила, что надо менять подход к тарифообразованию, так как сейчас для всех регионов устанавливается повышение, далее на местах начинается схватка лоббистов.
«Есть очень четкая методика. Каждое предприятие должно обосновать заявку, тариф, потребности. Эти заявки можно проверить. С 2013 года у нас созданы межотраслевые комиссии для анализа тарифных заявок и инвестиционных программ. В некоторых регионах они работают. Формально. Но фактически они ни на что не влияют, потому что анализ заявки — высоко специализированная деятельность», — подчеркнула Светлана Разворотнева.
Депутат также рассказала, в каком состоянии находятся коммуникации по стране. Так, многие водоканалы сейчас пребывают в предбанкротном состоянии. Противоположная ситуация же у энергетиков и тепловиков.
«Я считаю, что мы идем достаточно уверенно к тому, что вся инфраструктура будет приведена в порядок. Впервые за многие годы. Нас уверяли, что придет бизнес и все поправит. Но бизнес не шел. Есть крупные города, а есть территории, которые никакому бизнесу не нужны. Например, для того, чтобы вернуть вложения в водоканал города Щекино Тульской области потребуется при нынешних тарифах 135 лет. Поэтому то, что туда пошли федеральные средства, каждый проект проходит через правительственную комиссию и анализируется — это хорошо», — считает депутат.
Светлана Разворотнева добавила, что необходимо выстраивать систему, усиливать контроль, в том числе, за региональными властями, передавать им ответственность и жестко увязывать градостроительную политику с коммунальной инфраструктурой.