Омичам объяснили, что изменится в сфере ЖКХ после повышения тарифов на 10%

Из девяти заместителей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства только один отвечает за сферу ЖКХ. К тому же, на данный момент нет руководства отрасли. Именно оно обычно выходит на высший государственный уровень с предложениями и направлениями для дальнейших действий. Ситуация не изменилась, поэтому мы ожидаем, что результаты работы будут такими же, как и раньше.