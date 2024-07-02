Омичам объяснили, что изменится в сфере ЖКХ после повышения тарифов на 10%

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
С 1 июля в России произошел рост цен на коммунальные услуги. Этого требовали все монополисты, от «Газпрома» до «Россетей» и управляющих компаний. И им удалось добиться своего. Окончательное решение о размере повышения тарифов принимают регионы, сообщают «Новые Известия».
Например, в Чите цены на услуги выросли в среднем на 16,5%, в Москве жители будут платить на 11% больше. В Санкт-Петербурге же власти приняли решение не повышать плату за коммунальные услуги в этом году, поскольку в северной столице проходят выборы губернатора.
«НИ» выяснили можно ли было избежать повышения тарифов на услуги ЖКХ и почему повышение тарифов невыгодно для общества, а монополии от него только выигрывают.
Председатель Жилищного Союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин полагает, что если навести порядок в этой сфере, закрыть все возможности для злоупотреблений и воровства, то можно сэкономить от 30 до 50% средств, выделяемых на капитальный ремонт, который ежегодно обходится примерно в 300 млрд рублей.
Кроме того, в сфере теплоснабжения потери составляют около 30%. Эти потери включают в себя как технические, так и случаи воровства. Если сложить все эти цифры, то получится, что ежегодно неэффективно расходуется около 500 млрд рублей, которые собираются с потребителей.
«Если навести порядок административно и с точки зрения расследований, когда любая приписка, любое хищение влечет за собой проверку и ответственность по 159 статье УК и по 155 ст. УК — мошенничество и растрата, если эти механизмы включить, мы получим при тех же тарифах примерно 500 млрд рублей в год средств, которые могли бы быть направлены на поддержание отрасли, модернизацию и проведение текущих ремонтов», — уточнил Крохин.
Также по его мнению, невозможно повлиять на ситуацию с инфраструктурой, поскольку эти деньги идут на содержание поставщиков услуг, что приводит к их неэффективности. Кардинальные изменения структуры невозможны.
Изменения могут произойти через привлечение частного капитала и целевого государственного финансирования для замены инфраструктуры. Об этом говорили правительство и президент. На ближайшие пять лет речь идет о 4,5 триллионах рублей.
«Какая-то часть средств пойдет на замену, где-то ситуация с водоканалом улучшится, там, где попало в медийное поле. А где-то останется, как есть. Или как в Дагестане. В Дагестане на протяжении 10 последних лет есть проблема с водопроводом. Город Буйнакск, где недавно произошла авария с отравлениями. Вот вам пример: при наличии финансирования там провели новую водопроводную трубу. Но проблема в том, что разводка в доме, трубы, которые подходят к домам, дырявые. Даже замена магистрального водопровода не решает проблему протечек при поступлении в квартиры. Деньги есть, что-то сделали, результат — около нуля», — объяснил Крохин.
Крохин также отметил, что в сфере ЖКХ у граждан нет инструментов для влияния на ситуацию. Половина рынка коммунальных услуг монополизирована согласно законодательству, поэтому люди не могут изменить ситуацию. Тарифы устанавливаются государственными органами.
В вопросе установления тарифов или их отмены, как это сделал губернатор Санкт-Петербурга, граждане, потребители, не участвуют. Если власти хотят сделать подарок жителям Петербурга, чтобы поддержать губернатора, они не повышают тарифы. Если же они хотят повысить тарифы в Москве, чтобы финансировать ремонт бордюров и поддержать производителей этих бордюров, они это делают. В сфере ЖКХ у граждан нет возможности влиять на ситуацию.
Сегодня мы видим, что отрасль находится в ведении разных ведомств. Разделения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства не произошло, и отдельного министерства или ведомства, отвечающего за эту сферу, не появилось. Несмотря на то, что планируется значительное финансирование отрасли, мы замечаем, что строительством в правительстве и министерстве занимаются больше, чем ЖКХ.
Из девяти заместителей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства только один отвечает за сферу ЖКХ. К тому же, на данный момент нет руководства отрасли. Именно оно обычно выходит на высший государственный уровень с предложениями и направлениями для дальнейших действий. Ситуация не изменилась, поэтому мы ожидаем, что результаты работы будут такими же, как и раньше.