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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

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«Зарплаты тоже повысили?»: как омичи отреагировали на увеличение стоимости проезда

1 июля 2024, 09:58
Фото: 1MI
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С 1 июля стоимость проезда выросла на 10 рублей.

С 1 июля стоимость проезда в общественном транспорте Омска подняли на 10 рублей. Теперь при оплате картой билет стоит 35 рублей, наличными — 40 рублей. Читатели Города55 рассказали, что они думают о новой стоимости проезда.

«Как сказал один из депутатов ГД, нельзя же постоянно повышать заработную плату. А все остальное можно, и даже не один раз в год!» — возмутилась Наталья Шаповалова.
«Я пешком», — коротко отреагировала Катя Октябрева.
«Почему сразу повышают на 33%? Что, зарплаты и пенсии тоже повысили на столько же?» — спрашивает омичка Наталья.
«Нытиков то сколько», — заметила омичка Александра Касьяненко.

Также мы опросили омских пассажиров на остановках. Подробности в видео:

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Видео: 1MI

Ранее Город55 также рассказывал, из-за чего в омских автобусах ломаются валидаторы.

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#Евгений Игишев#Транспорт#Видео#Омск#Повышение цен#Депутаты#Общественный транспорт#Пассажиры#Заработная плата#Опрос#Стоимость проезда
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