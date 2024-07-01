«Зарплаты тоже повысили?»: как омичи отреагировали на увеличение стоимости проезда

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
С 1 июля стоимость проезда в общественном транспорте Омска подняли на 10 рублей. Теперь при оплате картой билет стоит 35 рублей, наличными — 40 рублей. Читатели Города55 рассказали, что они думают о новой стоимости проезда.
«Как сказал один из депутатов ГД, нельзя же постоянно повышать заработную плату. А все остальное можно, и даже не один раз в год!» — возмутилась Наталья Шаповалова.
«Я пешком», — коротко отреагировала Катя Октябрева.
«Почему сразу повышают на 33%? Что, зарплаты и пенсии тоже повысили на столько же?» — спрашивает омичка Наталья.
«Нытиков то сколько», — заметила омичка Александра Касьяненко.
Также мы опросили омских пассажиров на остановках. Подробности в видео:
Ранее Город55 также рассказывал, из-за чего в омских автобусах ломаются валидаторы.