Не удержалась. Омичка отсудила 100 тысяч рублей за падение в автобусе во время ДТП

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:06
В региональной прокуратуре рассказали, что в ноябре 2022 года водитель иномарки врезался в автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадала 45-летняя омичка. Женщина не удержалась и упала, получив легкие травмы.
В результате суд признал водителя легковушки виновным в аварии и назначил ему наказание по части 1 статьи 12.24 КоАП за нарушение ПДД. Также водитель добровольно компенсировал пострадавшей моральный ущерб.
Однако женщина потребовала компенсацию не только от виновника ДТП, но и от МП «Пассажирское предприятие № 8». Суд принял решение в пользу пострадавшей: предприятие обязали выплатить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, что ранее женщина через суд доказала, что получила ожог ягодиц в автобусе. Во время поездки она почувствовала жжение и решила выйти на остановке «Госпиталь». После этого она обратилась к врачу, который обнаружил у нее ожог ягодиц, вызванный химическим веществом, которым было обработано сиденье автобуса.