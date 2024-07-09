Не удержалась. Омичка отсудила 100 тысяч рублей за падение в автобусе во время ДТП

Напомним, что ранее женщина через суд доказала, что получила ожог ягодиц в автобусе. Во время поездки она почувствовала жжение и решила выйти на остановке «Госпиталь». После этого она обратилась к врачу, который обнаружил у нее ожог ягодиц, вызванный химическим веществом, которым было обработано сиденье автобуса.