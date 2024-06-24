Минус два зуба и имплант. Омич отсудил почти миллион рублей у клиники «Элита»

После установки брекетов пациент не мог спать из-за боли в челюстях и хотел их снять, но стоматолог сказал, что скоро станет лучше. Однако со временем дискомфорт сохранился, появился хруст в челюсти. Были сняты накладки и установлены металлокерамические коронки на импланты.