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Updated Сегодня, 04:57

иллюстрация

Минус два зуба и имплант. Омич отсудил почти миллион рублей у клиники «Элита»

24 июня 2024, 04:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич отсудил 943 тысячи у стоматологической клиники за некачественное лечение

Омич подал иск в суд на стоматологическую клинику на улице Малиновского, 18/1. Протезирование завершилось неудачно: были удалены два зуба и имплант из-за перелома корней.

В пресс-службе омских приставов сообщили, что омич обратился в суд с иском к ООО «Клиника Элита», расположенному на улице Малиновского, 18/1. Мужчина рассказал, что ранее заключил договор со стоматологической клиникой на протезирование четырех зубов. Перед протезированием ему вылечили зубы и установили импланты.

Через время керамическая облицовка на импланте скололась. В клинике сделали снимки, которые подтвердили, что зубы в норме и воспалений нет. Врач предложил опустить нижние зубы с помощью накладок и брекетов, чтобы исправить неправильный прикус и предотвратить последствия неравномерной нагрузки на зубы.

После установки брекетов пациент не мог спать из-за боли в челюстях и хотел их снять, но стоматолог сказал, что скоро станет лучше. Однако со временем дискомфорт сохранился, появился хруст в челюсти. Были сняты накладки и установлены металлокерамические коронки на импланты.

Далее омич обратился в клинику из-за боли в деснах. У него выявили перелом корней, что привело к удалению двух зубов и импланта. После чего он направил претензию о некачественном оказании медицинской помощи, но она осталась без ответа.

В итоге суд признал доводы мужчины обоснованными и частично удовлетворил иск. Клиника обязана выплатить компенсацию морального вреда, неустойку, расходы на представителя и штраф на общую сумму 943 тысячи рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство клиники о необходимости выполнить обязательства. Он также вынес постановления о наложении арестов и об обращении взыскания на денежные средства медцентра. В результате принятых мер задолженность была взыскана в полном объеме.

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