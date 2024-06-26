«Семейные олимпийские игры». Омичу сломали плечо на празднике в детском саду

Пострадавший обратился в суд, чтобы взыскать с детского сада компенсацию морального вреда и утраченного заработка. Однако Кировский суд отказал в удовлетворении этого иска. Суд решил, что это не было официальным спортивным соревнованием, а вред был причинен не самому воспитаннику детского сада, а его отцу.