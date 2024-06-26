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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

иллюстрация

«Семейные олимпийские игры». Омичу сломали плечо на празднике в детском саду

26 июня 2024, 05:28
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич отсудил 20 тысяч рублей за сломанное плечо на празднике в детском саду

В детском саду прошли «Семейные олимпийские игры» с участием отцов. Во время схватки один из участников сломал своему сопернику плечевую кость. Пострадавший обратился в суд за компенсацией.

В пресс-службе омских судов сообщили, что рассмотрена апелляционная жалоба на решение Кировского суда по иску омича к детскому саду № 341.

Как выяснилось, в мае прошлого года в детском саду проводились «Семейные олимпийские игры». В рамках соревнований отцы участвовали в армрестлинге. Во время одной из схваток один из участников сломал своему сопернику плечевую кость.

Пострадавший обратился в суд, чтобы взыскать с детского сада компенсацию морального вреда и утраченного заработка. Однако Кировский суд отказал в удовлетворении этого иска. Суд решил, что это не было официальным спортивным соревнованием, а вред был причинен не самому воспитаннику детского сада, а его отцу.

В областном суде признали второго участника соревнований виновным в этой травме. При этом суд отметил, что травма была причинена во время игры, участие в которой было добровольным.

В итоге иск омича был удовлетворен лишь частично. Ему отказали в компенсации утраченного заработка, но обязали ответчика возместить моральный вред в размере 20 тысяч рублей и судебные расходы.

Напомним, что ранее в городе произошел несчастный случай с 73-летней омичкой. Она поскользнулась и упала на площадке возле дома на улице Волгоградской. После падения пенсионерка перенесла операцию и два месяца провела в больнице. Из-за травмы ей пришлось передвигаться с помощью костылей и инвалидного кресла.

Операция и костыли. Пожилая омичка упала на улице и отсудила у УДХБ почти 350 тысяч
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