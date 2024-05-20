Омичка отсудила у пассажирского предприятия 317 тысяч за ожог ягодиц в автобусе

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Центральный районный суд рассмотрел обращение омички, которая получила травму во время проездки в общественном транспорте. Согласно данным судебного акта, женщина села в автобус, следующий по маршруту №46 («Сады Заря — Облепиховая улица»). Она заняла переднее место у окна с левой стороны и не заметила, что на нем была разлита жидкость.
Во время поездки омичка начала чувствовать неприятное жжение в области ягодиц и решила выйти из салона на остановке «Госпиталь». После инцидента она обратилась к врачу, который диагностировал ожог ягодиц химическим веществом, которое и находилось на сиденье в автобусе.
Женщина обратилась к Пассажирскому предприятию № 8, чтобы оформить акт о несчастном случае, однако ПАТП никак не отреагировало. Тогда пострадавшая обратилась в суд. В заключении судебно-медицинской экспертизы было сказано, что омичка действительно получила травму и не могла свободно передвигаться, а также проходила длительное лечение.
В результате Центральный районный суд постановил взыскать с предприятия 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также выплатить штраф в размере 100 тысяч и оплатить расходы на экспертизу — 17 тысяч рублей.