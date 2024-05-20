Омичка отсудила у пассажирского предприятия 317 тысяч за ожог ягодиц в автобусе

Центральный районный суд рассмотрел обращение омички, которая получила травму во время проездки в общественном транспорте. Согласно данным судебного акта, женщина села в автобус, следующий по маршруту №46 («Сады Заря — Облепиховая улица»). Она заняла переднее место у окна с левой стороны и не заметила, что на нем была разлита жидкость.