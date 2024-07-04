Задержите дыхание. В Омске объявили режим «черного неба» до завтрашнего утра

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о наступлении неблагоприятных метеоусловий в Омске. По их данным, вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе уже с этого вечера.
Режим «черного неба» продлится с 22:00 сегодняшнего дня до 10:00 завтрашнего дня, 5 июля. Метеорологи прогнозируют, что неблагоприятные метеоусловия будут первой степени опасности.
Ранее Город55 писал о том, что в воздухе была превышена концентрация одного из веществ. Изменения обнаружили на Левом берегу.