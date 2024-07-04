gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

иллюстрация

Задержите дыхание. В Омске объявили режим «черного неба» до завтрашнего утра

4 июля 2024, 15:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске объявили режим «черного неба» до завтрашнего утра

Метеорологи рассказали, когда воздух станет более безопасным в областном центре, но это будет уже на следующий день.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о наступлении неблагоприятных метеоусловий в Омске. По их данным, вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе уже с этого вечера.

Режим «черного неба» продлится с 22:00 сегодняшнего дня до 10:00 завтрашнего дня, 5 июля. Метеорологи прогнозируют, что неблагоприятные метеоусловия будут первой степени опасности.

Ранее Город55 писал о том, что в воздухе была превышена концентрация одного из веществ. Изменения обнаружили на Левом берегу.

Не очень полезно. На Левом берегу повысилась концентрация одного из веществ в воздухе
Узнать подробнее
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Россия#Воздух#Новости#Режим нму#Грязный воздух#Обь-Иртышское УГМС
Подпишитесь
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
Сегодня, 11:24
Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной
Сегодня, 12:58
Сезон открыт. Омичи рассказали, где можно собрать лесную землянику
Сегодня, 09:27
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
Сегодня, 03:30
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
Сегодня, 04:24
Шок. Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша
Сегодня, 12:01