Не очень полезно. На Левом берегу повысилась концентрация одного из веществ в воздухе

В Кировском округе, по данным ведомства, зафиксирована высокая концентрация озона — 0,198 мг/м3 (1,24 ПДК). В целом это вещество, можно сказать, является полезным, потому что уничтожает вредные микроорганизмы. В то же время если озона будет больше, чем в норме, то он негативно воздействует на слизистые оболочки дыхательных путей и легких.