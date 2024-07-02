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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

иллюстрация

Не очень полезно. На Левом берегу повысилась концентрация одного из веществ в воздухе

2 июля 2024, 10:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На Левом берегу Омска повысилась концентрация одного из веществ в воздухе

В целом этот газ не является особо вредным, но важен его объем.

В минприроды Омской области представили информацию по качеству атмосферного воздуха в городе. Как выяснилось, минувшей ночью в Омске было повышенное содержание одного из газов, с 00:00 до 08:00.

В Кировском округе, по данным ведомства, зафиксирована высокая концентрация озона — 0,198 мг/м3 (1,24 ПДК). В целом это вещество, можно сказать, является полезным, потому что уничтожает вредные микроорганизмы. В то же время если озона будет больше, чем в норме, то он негативно воздействует на слизистые оболочки дыхательных путей и легких.

Сегодня, 3 июля, установился пониженный уровень загрязнения воздуха, свидетельствует прогноз регионального минприроды.

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#Алина Ясинская#Общество#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Россия#Минприроды#Новости#Превышение ПДК
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