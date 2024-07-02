Не очень полезно. На Левом берегу повысилась концентрация одного из веществ в воздухе

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В минприроды Омской области представили информацию по качеству атмосферного воздуха в городе. Как выяснилось, минувшей ночью в Омске было повышенное содержание одного из газов, с 00:00 до 08:00.
В Кировском округе, по данным ведомства, зафиксирована высокая концентрация озона — 0,198 мг/м3 (1,24 ПДК). В целом это вещество, можно сказать, является полезным, потому что уничтожает вредные микроорганизмы. В то же время если озона будет больше, чем в норме, то он негативно воздействует на слизистые оболочки дыхательных путей и легких.
Сегодня, 3 июля, установился пониженный уровень загрязнения воздуха, свидетельствует прогноз регионального минприроды.