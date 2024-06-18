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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

иллюстрация

Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами

18 июня 2024, 05:15
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи два дня подряд дышали коктейлем из сероводорода и озона

В воскресенье, 16 июня, в ОАО было зафиксировано ПДК сероводорода, а в КАО и ЦАО — превышение по озону. Накануне Минприроды также зафиксировало превышение: в ЦАО — по сероводороду, а в КАО — по озону.

Сегодня в паблике проекта «ДЫШИ! Омск» появилась информация о том, что 16 июня посты УГМС зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду в ОАО, а также по озону в КАО и ЦАО. При этом в других округах содержание озона не замеряется.

Вчера, 17 июня, Министерство природы также зафиксировало превышение ПДК по сероводороду в ЦАО и по озону в КАО.

«Как мы помним, жалобы на ухудшение качества воздуха от жителей поступали в эти дни с разных районов города. Вынуждены были закрывать окна в жару и это не выбор в пользу здоровья», — отметили в паблике.
ПДКПДК
ПДКПДК
ПДКПДК
ПДК
Фото: Паблик «ДЫШИ! Омск»

Напомним, что в Омске последний раз действовал режим черного неба 9, 14 и 15 июня. Также 13 июня жители города массово жаловались на качество атмосферного воздуха в группе проекта «Дыши! Омск». По словам омичей, запах тухлых яиц, газа и резины чувствовался в разных районах города: на Левом берегу, Старой Московке и в Нефтяниках.

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