Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Сегодня в паблике проекта «ДЫШИ! Омск» появилась информация о том, что 16 июня посты УГМС зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду в ОАО, а также по озону в КАО и ЦАО. При этом в других округах содержание озона не замеряется.
Вчера, 17 июня, Министерство природы также зафиксировало превышение ПДК по сероводороду в ЦАО и по озону в КАО.
«Как мы помним, жалобы на ухудшение качества воздуха от жителей поступали в эти дни с разных районов города. Вынуждены были закрывать окна в жару и это не выбор в пользу здоровья», — отметили в паблике.
Напомним, что в Омске последний раз действовал режим черного неба 9, 14 и 15 июня. Также 13 июня жители города массово жаловались на качество атмосферного воздуха в группе проекта «Дыши! Омск». По словам омичей, запах тухлых яиц, газа и резины чувствовался в разных районах города: на Левом берегу, Старой Московке и в Нефтяниках.