Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами

Сегодня в паблике проекта «ДЫШИ! Омск» появилась информация о том, что 16 июня посты УГМС зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду в ОАО, а также по озону в КАО и ЦАО. При этом в других округах содержание озона не замеряется.