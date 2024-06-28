gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Бизнесмен Олег Никифоров уменьшил свою долю в курганском «Теплокурорте»

Омский бизнесмен-рыболов уменьшил свою долю в курганском «Теплокурорте»

28 июня 2024, 11:39
Фото: 1MI

Бизнесмен Олег Никифоров уменьшил свою долю в курганском «Теплокурорте»

Олегу Никифорову теперь принадлежат только 20% уставного капитала фирмы.

В обществе с ограниченной ответственностью «Теплокурорт», зарегистрированном в поселке под названием Курорт Озеро Медвежье Петуховского района Курганской области, изменилась структура собственности. Доля Олега Никифорова, составлявшая прежде 80% уставного капитала, уменьшилась до 20%. При этом пока неясно, кому отошли 60% разницы. Компаньоном Никифорова по этому бизнес-активу с 2015 года является ООО «Аквакультура Зауралья», которая на 100% принадлежит ему же.

Напомним: Олег Никифоров — известный омский предприниматель, который занимается рыболовством. Ему принадлежит еще и ООО «К-Ником», зарегистрированное в Омске, причем в этой компании, как и в «Аквакультуре», Никифоров занимает пост генерального директора. В «Теплокурорте» он был директором в 2020–2021 годах.

Омский бизнесмен-рыболов Олег Никифоров учредил еще одну фирму
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#Олег Никифоров
Подпишитесь
«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске
Сегодня, 06:11
Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев
Сегодня, 02:58
В Омске взлетел спрос на арендное жилье. Объясняем, что происходит
Сегодня, 06:51
После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему
Сегодня, 03:31
Домик в деревне. В Омске вырастет спрос на жилье в пригороде
Сегодня, 08:05
«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе
Сегодня, 06:58