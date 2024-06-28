Омский бизнесмен-рыболов уменьшил свою долю в курганском «Теплокурорте»

В обществе с ограниченной ответственностью «Теплокурорт», зарегистрированном в поселке под названием Курорт Озеро Медвежье Петуховского района Курганской области, изменилась структура собственности. Доля Олега Никифорова, составлявшая прежде 80% уставного капитала, уменьшилась до 20%. При этом пока неясно, кому отошли 60% разницы. Компаньоном Никифорова по этому бизнес-активу с 2015 года является ООО «Аквакультура Зауралья», которая на 100% принадлежит ему же.