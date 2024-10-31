gorod55.ru
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Переход доли

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Октябрь
Дмитрий Брокле переписал УК «Сибирской полимерной компании» на нее саму
31 октября, 05:11
У Агентства развития и инвестиций Омской области появилась «дочка» в Москве
29 октября, 06:45
В омском «Лакоше» сменился учредитель
29 октября, 05:51
У бизнесмена Дмитрия Брокле появился новый компаньон, Дмитрий Брокле
24 октября, 10:30
Одна из богатейших омичек стала единственным учредителем «Экороса»
23 октября, 10:23
Темури Латария забрал 5% «Рускома» у Гульнары Соловьевой
18 октября, 09:46
От «Рускома» «Сибколбасам»: одна из фирм Темури Латария сменила учредителя
17 октября, 06:18
Вслед за «Евромедом»: Илья Фридман передал «Управление АЗС» в закрытый фонд
15 октября, 06:43
Дмитрий Павлов отказался от своей «Софии»
14 октября, 04:59
«Омсквинпром» увеличил свою долю в московской компании
10 октября, 11:35
Варнавский-младший отказался от доли в «Музыке и кино»
7 октября, 05:07
Евгений Варнавский стал владельцем и директором еще одной фирмы
3 октября, 04:32
Сентябрь
Совладелец омского «Кедра» стал учредителем термального комплекса в Москве
9 сентября, 12:09
Валерий Кокорин забрал у дочери долю в одном из торговых центров
9 сентября, 10:27
Омичей отстранили от концессии Северного обхода
4 сентября, 06:42
Шкуренко и Шадрин «подвинулись» в пользу «Нашего магазина»
2 сентября, 06:07
Август
Илья Фридман передал большую часть «Евромеда» в закрытый паевой фонд
30 августа, 05:19
Омский бизнесмен Вячеслав Васильев забрал себе и вторую половину «Автотрансгрупп»
19 августа, 06:34
Омский предприниматель Илья Фридман передал сыну долю еще одной семейной фирмы
19 августа, 05:30
Омский «Континент» снова получил часть своего уставного капитала
16 августа, 05:32

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